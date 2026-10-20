DJ PTA-News: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Festsetzung des Bezugspreises des laufenden öffentlichen Bezugsangebots am 22. Oktober 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

German Tech Holding GmbH & Co. KGaA: Festsetzung des Bezugspreises des laufenden öffentlichen Bezugsangebots am 22. Oktober 2026

Frankfurt am Main (pta000/20.10.2026/18:38 UTC+2)

Frankfurt am Main, 20. Oktober 2026 - Die German Tech Holding (GTH) erwartet am 21. Oktober 2026 eine erste externe Einschätzung zur Zirnostics GmbH und der von ihr entwickelten Technologie eines Zirkonium-89-markierten PSMA-Tracers und dessen klinischer Grundlage. Sie wird den Bezugspreis betreffend das laufende öffentliche Bezugsangebot von eigenen GTH-Aktien am 22. Oktober 2026 festsetzen und veröffentlichen. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 27. Oktober 2026. Einzelheiten zum Bezugsangebot enthalten die Meldungen vom 9. und 13. Oktober sowie das am 12. Oktober 2026 samt weiteren Unterlagen veröffentlichte Bezugsangebot (https://germantechholding.com/index.php/fuer-aktionaere/aktie/).

Im Rahmen des laufenden öffentlichen Angebots zum Bezug eigener Aktien, aus dessen Erlösen die beabsichtigte Wahrnehmung ihrer am 7. Oktober 2026 veröffentlichten exklusiven Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH finanziert werden soll, sind bei der GTH Kaufanträge von Aktionären inkl. Überbezugswünschen eingegangen. Auch Christoph Gerlinger, CEO und Gründer der GTH, die Mitglieder seiner Familie und ihre Vehikel haben ihre Kaufanträge eingereicht und darin ihre Bezugsrechte voll ausübt. Für den Fall, dass der finale Bezugspreis am unteren Ende der Bezugspreisspanne festgesetzt wird, hat sich die GG Beteiligungen UG zudem verpflichtet, sämtliche nicht von Aktionären der GTH bezogenen Aktien zu erwerben. Christoph Gerlinger ist an der GG Beteiligungen UG mittelbar mit knapp 50 % beteiligt. Der Anteil der Familie von Christoph Gerlinger an der GTH könnte somit bis zu 77 % erreichen.

Über die German Tech Holding

Die German Tech Holding (GTH) ist eine 2012 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture-Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die GTH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, Mister Spex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die GTH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und Life Sciences/BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der GTH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren-Pflegeeinrichtungen. Im Bereich Life Sciences prüft die GTH eine sich ihr bietende Beteiligungsopportunität an der Zirnostics GmbH und hat diesbezüglich ein Term Sheet unterschrieben. Zirnostics bereitet eine klinische Studie zur Zulassung ihres disruptiven, beim Tumor-zu-Hintergrund-Kontrast herkömmlichen Tracern bis zu 100-fach überlegenen und bereits jahrelang an mehreren Hundert Patienten erfolgreich klinisch erprobten Tracers für die PSMA-PET/CT-Bildgebung bei Prostatakrebs vor.

WKN A1MMEV

ISIN DE000A1MMEV4

Kürzel GTH

Weitere Informationen: germantechholding.com

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Mario Groß m.gross@rosenbergsc.com

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Maßgeblich für das derzeit laufende öffentliche Angebot sind ausschließlich das Informationsdokument gemäß Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Aktienkaufantrag. Diese Pressemitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsführung beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, insbesondere in Bezug auf den Abschluss der Beteiligungstransaktion, den Verlauf klinischer Studien, die Erteilung arzneimittelrechtlicher Zulassungen und die Marktentwicklung. Die tatsächliche Entwicklung kann daher erheblich abweichen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Aussender: German Tech Holding GmbH & Co. KGaA Humboldtstraße 60B 60318 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 69 348690520 E-Mail: ir@germantechholding.com Website: germantechholding.com ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792514280609 ]

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October 20, 2026 12:38 ET (16:38 GMT)