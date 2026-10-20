FiRa Core 4.1 erweitert sichere, datenschutzkonforme und interoperable FiRa-Implementierungen.

Das FiRa-Konsortium gab heute die Veröffentlichung der FiRa Core-4.1-Spezifikationen und eines aktualisierten 4.1-Zertifizierungsprogramms bekannt, um die Interoperabilität im Ultrabreitbandbereich (UWB) innerhalb des FiRa-Ökosystems voranzutreiben.

Core 4.1 führt Verbesserungen für die FiRa-Navigation ohne Tracking, eine erweiterte Zertifizierung der kryptografischen Sicherheit sowie zusätzliche Unterstützung für gleichzeitige Entfernungsmessung und Datenübertragung in herstellerübergreifenden FiRa-Implementierungen ein.

Die Veröffentlichung unterstützt die von der FiRa Frameworks and Profiles Sub-Group (FPSG) definierten Implementierungsanforderungen, darunter hochpräzise Innenraum-Positionsbestimmung, Sicherheit auf Hardware-Ebene und Funktionen zur gleichzeitigen Datenübertragung für FiRa-Anwendungsfälle.

Merkmale der FiRa-Core-4.1-Spezifikationen und des Zertifizierungsprogramms

Verbesserte Downlink-Ankunftszeitdifferenz (DL-TDoA) für die FiRa Untracked Navigation - Fügt Kodierungsoptionen für Koordinatensysteme und Ankerpositionen hinzu, einschließlich der Etagenidentifizierung ohne Erhöhung der Nachrichtengröße, mit Zertifizierungsabdeckung für diese Optionen und clusterübergreifender Synchronisation.

- Fügt Kodierungsoptionen für Koordinatensysteme und Ankerpositionen hinzu, einschließlich der Etagenidentifizierung ohne Erhöhung der Nachrichtengröße, mit Zertifizierungsabdeckung für diese Optionen und clusterübergreifender Synchronisation. Erweiterte Sicherheitszertifizierung für Double-Sided Two-Way Ranging (DS-TWR) - Fügt respondereigene Sub-Session-Schlüssel und 256-Bit-Schlüsseltests für Dynamic und Provisioned Scrambled Timestamp Sequence (STS) hinzu.

- Fügt respondereigene Sub-Session-Schlüssel und 256-Bit-Schlüsseltests für Dynamic und Provisioned Scrambled Timestamp Sequence (STS) hinzu. Erweiterte Entfernungsmessungsfunktionen - Erhöht den Zertifizierungsumfang für die Datenübertragung während "Double-Sided Two-Way Ranging" (DS-TWR)- und "One-Way Ranging Angle of Arrival" (OWR AoA)-Messungen.

- Erhöht den Zertifizierungsumfang für die Datenübertragung während "Double-Sided Two-Way Ranging" (DS-TWR)- und "One-Way Ranging Angle of Arrival" (OWR AoA)-Messungen. Spezifikations- und Programmpflege - Enthält Klarstellungen, Korrekturen, Umstrukturierungen und Testaktualisierungen zur Verbesserung der Lesbarkeit und zur Unterstützung der praktischen Umsetzung.

Vorteile für Anwender und Anwendungsfälle auf dem Markt

FiRa Core 4.1 unterstützt die private Indoor-Navigation über mehrere Etagen hinweg in Einrichtungen wie Flughäfen, Einkaufszentren und Krankenhäusern, indem es die Etagenidentifizierung und die clusterübergreifende Verbesserung von Ankersignalen ermöglicht, während Geräte Positionssignale passiv empfangen.

Die Version unterstützt zudem Einsätze in den Bereichen Unternehmen, Automobilindustrie, Industrie und Bestandsverfolgung durch strengere Schlüsseltests und individualisierte Sitzungsschlüssel.

"Die Veröffentlichung von FiRa Core 4.1 markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer technischen Roadmap. Durch die Einführung einer 256-Bit-Kryptoschlüsselvalidierung, einer optimierten DL-TDoA-Etagenkodierung und einer clusterübergreifenden Synchronisation gehen wir den Herausforderungen des praktischen Einsatzes direkt entgegen. FiRa Core 4.1 stellt sicher, dass FiRa-Geräte nicht nur sicherer und datenschutzfreundlicher sind, sondern auch für Hersteller einfacher weltweit einzusetzen sind", sagte Sunil Jogi, Präsident des FiRa-Konsortiums.

FiRa-Core-4.1-Zertifizierungsprogramm

Das aktualisierte FiRa-4.1-Zertifizierungsprogramm ist ab sofort über von FiRa autorisierte Testlabore verfügbar. Hersteller und Chipsatzanbieter können nun Produkte zur Prüfung der Konformität mit FiRa Core 4.1 einreichen, um die Bezeichnung "FiRa Certified" zu erhalten und die herstellerübergreifende Interoperabilität zu unterstützen.

Über das FiRa Consortium

Das FiRa-Konsortium ist eine mitgliederorientierte Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung interagieren, zu verändern, indem sie mithilfe der sicheren Feinortungs- und Positionsbestimmungsfunktionen der Ultra-Wideband-Technologie (UWB) eine präzise Standortbestimmung für Menschen und Geräte ermöglicht. FiRa erreicht dies durch die Förderung der Entwicklung technischer Spezifikationen und Zertifizierungen, das Eintreten für wirksame Vorschriften und die Definition einer breiten Palette von Anwendungsfällen. Um mehr über die FiRa-Technologie und das Konsortium zu erfahren, besuchen Sie www.firaconsortium.org.

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