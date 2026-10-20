Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000FD6XXXX, Wertpapier-Name: Put 15.01.27 DAX 22700, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FD9QXXX, Wertpapier-Name: Put 19.02.27 DAX 21300, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:20 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:41 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:59 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:34 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:51 9.000 1,70 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:31 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:50 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:09 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:32 9.000 1,69 EUR
DE000FD9QXXX 20.10.2026 16:34:57 30.000 1,29 EUR
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgendes Geschaeft in der ISIN DE000FD9QXXX, Wertpapier-Name: Put 19.02.27 DAX 21300, wurde aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:20 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:41 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:29:59 9.000 1,71 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:34 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:30:51 9.000 1,70 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:31 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:31:50 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:09 9.000 1,69 EUR
DE000FD6XXXX 20.10.2026 16:32:32 9.000 1,69 EUR
DE000FD9QXXX 20.10.2026 16:34:57 30.000 1,29 EUR
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