Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares ist am Dienstagnachmittag auf ein Tageshoch geklettert. Der SDax-Wert legte um 3,6% auf 26,05 Euro zu und notierte damit so hoch wie zuletzt Mitte September. Im bisherigen Jahresverlauf steht dennoch ein Minus von rund 13% zu Buche. Markiert der angekündigte Verkauf der polnischen Drogeriekette Natura nun den Wendepunkt für die Aktie? Natura verlässt das Portfolio Mutares teilte am frühen Dienstagnachmittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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