Die Hochtief-Aktie zeigt nach dem monatelangen Kursverfall erste Anzeichen einer Stabilisierung und notiert aktuell bei 370,80 €. In meiner letzten Analyse hatte ich unterhalb von 414 € eine Fortsetzung der Korrektur bis 372,60 € favorisiert. Dieses Abwärtsziel wurde inzwischen erreicht und sogar unterschritten. Nach dem jüngsten Rücksetzer bis 360,80 € zeigen sich nun allerdings erste Käufer, die eine technische Gegenbewegung einleiten könnten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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