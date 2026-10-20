Im Vorfeld der ORGATEC 2026 präsentiert Sihoo, Spezialist für ergonomische Sitzlösungen, seine Arbeitsplatzlösungen der nächsten Generation in Halle 8.1 an den Ständen A-060 und B-061. Passend zum Messethema "Von Räumen zu Beziehungen: Räume in einer sich ständig verändernden Welt gestalten" zeigt Sihoo, wie sich durch adaptives ergonomisches Design wechselnde Sitzhaltungen und die sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsplätze unterstützen lassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261019993689/de/

Sihoo auf der ORGATEC 2026 in Köln

Ein Erlebnisbereich für unterschiedliche Anwendungsszenarien

Der offen gestaltete Sihoo-Messestand kombiniert ein orange-weißes Farbkonzept mit mehrschichtigen Deckenkonstruktionen, lichtdurchlässigen Trennwänden und integrierter Beleuchtung. Mit höhenverstellbaren Schreibtischen und Monitoren ausgestattete Arbeitsplätze sowie Sitzbereiche für gemeinschaftliche Aktivitäten schaffen vertraute Büroumgebungen und veranschaulichen, wie sich ergonomische Stühle in moderne Arbeitswelten integrieren lassen. Digitale Bildschirme und Markenpräsentationen geben Einblicke in das Produktportfolio, die ergonomische Designphilosophie und die technologischen Innovationen von Sihoo.

Von ergonomischer Ingenieurskunst zu adaptiver Unterstützung

Im Mittelpunkt der Ausstellung können Besucher erleben, wie sich zwei Bürostühle an wechselnde Sitzhaltungen anpassen und intuitiven Komfort mit weniger manuellen Einstellungen bieten:

Sihoo H300 Pro: Beim Vorbeugen während intensiver Schreibarbeit oder konzentrierter Tätigkeiten bieten herkömmliche Rückenlehnen dem unteren Rücken möglicherweise nicht genügend Halt, wodurch der Komfort im Lendenbereich beeinträchtigt wird. Die H300 Pro kombiniert eine in vier Richtungen verstellbare Lordosenstütze mit dem adaptiven DynaCore-System, um auch bei Haltungswechseln eine kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten. Besucher können fließende Übergänge zwischen nach vorne geneigtem Arbeiten, aufrechtem Sitzen und Zurücklehnen erleben, unterstützt durch koordinierte 7D-Armlehnen.

Beim Vorbeugen während intensiver Schreibarbeit oder konzentrierter Tätigkeiten bieten herkömmliche Rückenlehnen dem unteren Rücken möglicherweise nicht genügend Halt, wodurch der Komfort im Lendenbereich beeinträchtigt wird. Die H300 Pro kombiniert eine in vier Richtungen verstellbare Lordosenstütze mit dem adaptiven DynaCore-System, um auch bei Haltungswechseln eine kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten. Besucher können fließende Übergänge zwischen nach vorne geneigtem Arbeiten, aufrechtem Sitzen und Zurücklehnen erleben, unterstützt durch koordinierte 7D-Armlehnen. Sihoo Doro C300 Pro V2: Herkömmliche Bürostühle erfordern häufig separate Einstellungen, um bei Positionswechseln eine gleichbleibende Unterstützung zu gewährleisten. Die Doro C300 Pro V2 verfügt über die DynaCore-Vier-Zonen-Koordination und die SyncroFlex-Back-Glide-Technologie, die eine synchronisierte Unterstützung des gesamten Körpers ermöglichen. Besucher können das Domino-2.0-System ausprobieren, das beim Zurücklehnen eine adaptive Unterstützung des Kreuzbein- und Lendenbereichs bietet. Ergänzt wird es durch bionische 8D-Armlehnen, die für Schreibarbeiten, die Nutzung mobiler Geräte und Entspannung konzipiert sind.

Ergonomische Innovation und globale Präsenz

Mit dem Wandel moderner Arbeitswelten steht der menschenzentrierte Ansatz der ORGATEC 2026 im Einklang mit dem Engagement von Sihoo für ergonomische Innovationen.

Seit 2011 hat Sihoo seine Präsenz auf mehr als 122 Länder und Regionen ausgeweitet und erreicht inzwischen weltweit über 10 Millionen Haushalte. Bei der Entwicklung adaptiver Sitzlösungen legt Sihoo besonderen Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Produkte werden in unternehmenseigenen Laboren anhand internationaler Standards wie ANSI/BIFMA geprüft.

Besuchen Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026

Sihoo lädt internationale Vertriebspartner, Einkaufsverantwortliche und Innenarchitekten dazu ein, die ergonomischen Lösungen der nächsten Generation aus erster Hand kennenzulernen und sich über die sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsplätze auszutauschen.

Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland

Koelnmesse, Köln, Deutschland Stand: Halle 8.1, Stände A-060 und B-061

Halle 8.1, Stände A-060 und B-061 Termine: 27.-30. Oktober 2026

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Contacts:

Media Contact

Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

Email: marketing@sihoo.com

Website: https://de.sihoo.com/