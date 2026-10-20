Aroundtown steigt über die Tochter Grand City Properties groß bei LEG Immobilien ein. 20% Beteiligung am Markt zusammengekauft - bereit bis auf 29,9% aufzustocken oder Gewinne mitzunehmen. Und die Begründung ist spannend: LEG Immobilien Aktien sind günstiger als jeder direkte Immobilienerwerb. Klar hätte man auch drauf kommen können - wenn Aktien zu einem Bruchteil ihres Immobilienvermögens handeln, dann ist das eine Gelegenheit. Solange man davon ausgeht, das die Bewertung des Immobilienvermögens Bestand hat respektive nach den Abschreibungen der letzten Jahre "fair" ist. Und solange man davon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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