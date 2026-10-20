Der Dokumentarfilm begleitet ThinkMD, VectorCam und Huna, die drei Preisträger der ersten "Future Health Impact Challenge", die in Zusammenarbeit mit MIT Solve veranstaltet wurde

Interessierte können sich ab sofort registrieren, um bereits vor dem offiziellen Start Informationen zur zweiten "Future Health Impact Challenge" zu erhalten

"Future Health" eine globale Initiative von Abu Dhabi präsentierte heute am ersten Tag des Abu Dhabi Future Health Summit erstmals einen Dokumentarfilm über die erste "Future Health Impact Challenge". Die weltweite Premiere des Films sowie die Ankündigung der zweiten Challenge verbinden die ersten Ergebnisse der Challenge mit ihrer nächsten Phase, für die nun Interessenbekundungen für die zweite Auflage eingereicht werden können.

Die in Zusammenarbeit mit MIT Solve durchgeführte erste "Impact Challenge" verdeutlicht die transformative Kraft innovativer Lösungen, die den Wandel von reaktiven zu vorausschauenden Gesundheitssystemen beschleunigen.

Mit Aufnahmen aus Kigali, Medellín, São Paulo, Boston und Abu Dhabi vermittelt der Film persönliche Kommentare der Gründer, lokale Perspektiven auf die umgesetzten Lösungen sowie Einblicke von Future Health und MIT Solve. Die Dokumentation begleitet den Gewinner und zwei herausragende Finalisten dabei, wie sie Erkenntnisse aus der Patientenversorgung an vorderster Front, der Mückenüberwachung und routinemäßigen Blutuntersuchungen in Informationen umwandeln, die frühzeitige Gesundheitsentscheidungen für Menschen, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme unterstützen.

Die Lösungen, die aus diesen Unternehmen hervorgehen, spiegeln sowohl die Dringlichkeit als auch die Chancen wider, denen Gesundheitssysteme weltweit gegenüberstehen. Im Rahmen von "Future Health Eine globale Initiative von Abu Dhabi" können Innovatoren mit politischen Entscheidungsträgern, Geldgebern und Umsetzern in Kontakt treten, die dazu beitragen können, Wege für eine breitere Anwendung und größere Wirkung zu ebnen.

Dr. Asma Al Mannaei, Executive Director des Bereichs Gesundheit und Biowissenschaften im Gesundheitsministerium von Abu Dhabi, erklärte: "Allzu oft erkennen Gesundheitssysteme Risiken erst dann, wenn sie bereits zu einer Erkrankung geführt haben und die Behandlung komplexer geworden ist. Die Lösungen aus der "Future Health Impact Challenge" zielen darauf ab, Risiken früher zu erkennen und zeitnahe Entscheidungen auf Bevölkerungsebene zu unterstützen. Nun gilt es vorrangig, zu erproben und in großem Maßstab umzusetzen, was unter realen Bedingungen funktioniert."

Der Film beleuchtet zudem die Arbeit, die erforderlich ist, nachdem eine Innovation anerkannt wurde. Die lokale Validierung, die Integration in die Arbeitsabläufe des Gesundheitssystems, eine verantwortungsvolle Datenverwaltung, eine nachhaltige Finanzierung sowie die Schulung des Personals bestimmen maßgeblich, ob ein frühzeitiges Signal zu fundierteren Entscheidungen und besseren Gesundheitsergebnissen führt.

Nachdem die erste Ausgabe des Wettbewerbs 393 Einreichungen aus 68 Ländern verzeichnen konnte, können Interessenten nun ihre Teilnahmeabsicht bekunden, um Informationen zur zweiten Ausgabe des Wettbewerbs zu erhalten, sobald dessen Rahmenbedingungen und Bewerbungsmodalitäten endgültig festgelegt sind.

Hala Hanna, Executive Director bei MIT Solve, erklärte: "Wir freuen uns sehr, bereits im zweiten Jahr mit Future Health zusammenzuarbeiten. Das Engagement von Future Health, gemeinsam mit Solve Innovatoren zu identifizieren und zu unterstützen, die die Gesundheitsversorgung durch innovative Lösungen voranbringen, wirkt sich unmittelbar auf Gemeinden auf der ganzen Welt aus. Genau solche Partnerschaften schaffen eine bessere Zukunft für alle."

Im Rahmen des Verfahrens zur Interessenbekundung erhalten alle, die sich registrieren, aktuelle Informationen zum zweiten Thema der "Future Health Impact Challenge", zu den Teilnahmebedingungen, den verfügbaren Fördermöglichkeiten, den wichtigen Terminen und dem Bewerbungsverfahren, sobald diese öffentlich bekannt gegeben werden.

Zu den in der Dokumentation vorgestellten Preisträgern gehören:

Gewinner: ThinkMD, gedreht in Ruanda

Eine auch offline nutzbare mobile Plattform zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, die Gesundheitspersonal an vorderster Front durch strukturierte Beurteilungen führt und Routinekontakte in Hinweise auf Bevölkerungsgesundheitsrisiken umwandelt. Den Unterlagen des Wettbewerbs zufolge wird sie von mehr als 9.000 Mitarbeitern an vorderster Front in 885 Einrichtungen genutzt, und die in den Daten erfassten Symptommuster deuteten bereits auf einen später bestätigten Cholera-Ausbruch in Sambia hin.

Ausgezeichneter Finalist: Vector Control Innovations, gedreht in Kolumbien

VectorCam nutzt ein kostengünstiges Smartphone-Bildaufnahmegerät und Offline-KI, um Gesundheitshelfern vor Ort dabei zu helfen, Stechmücken zu identifizieren und zeit- sowie ortsbezogene Überwachungsdaten zu generieren. Feldbewertungen, über die in den Unterlagen zur Challenge berichtet wurde, ergaben, dass die Datenvollständigkeit von etwa 60 Prozent auf über 90 Prozent stieg.

Ausgezeichneter Finalist: Huna, gedreht in Brasilien

Huna wertet routinemäßige Daten aus dem großen Blutbild aus, um Personen mit erhöhtem Krebsrisiko zu identifizieren und diese für geeignete Vorsorge- und Behandlungswege vorrangig einzustufen. Anstatt anhand einer Blutuntersuchung eine Krebsdiagnose zu stellen, soll die Lösung dabei helfen, Personen zu ermitteln, die von weiteren Untersuchungen profitieren könnten. Den Unterlagen des Wettbewerbs zufolge wurden im Rahmen der Einsätze in Brasilien mehr als 500.000 Menschen untersucht und Hunderte von Krebsfällen identifiziert.

Der Dokumentarfilm zur "Future Health Impact Challenge" kann unter ?From Innovation to Action Future Health Impact Challenge - YouTube angesehen werden.

Teilnehmer, die daran interessiert sind, ihre Interessenbekundung einzureichen, können ihre Angaben unter Future Health Impact Challenge MIT Solve übermitteln.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern PureHealth, M42, dem Institute for Healthier Living Abu Dhabi sowie Mubadala Bio organisiert und veranstaltet. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

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