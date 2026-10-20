Baku - Borussia Dortmund hat am 3. Spieltag der Ligaphase der Champions League gegen Sabah FK 2:1 gewonnen.
Die Dortmunder starteten offensiv in die Begegnung und wurden in der 10. Minute belohnt. Nachdem Felix Nmecha mit seinem Abschluss an Sabah-Keeper Pokatilov gescheitert war, verwertete Serhou Guirassy den Abpraller zur Führung. Auch in der Folge erspielte sich der BVB weitere Möglichkeiten, ließ Sabah jedoch zunehmend Raum für eigene Angriffe.
In der 39. Minute setzte sich Aden McCarthy nach einem Freistoß von Tymoteusz Puchacz im Strafraum durch und traf per Kopf zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Dortmund wieder mehr Initiative. Eine Hereingabe von Julian Ryersons Teamkollegen Joey Veerman erreichte in der 53. Minute Guirassy, der den Ball mit dem linken Fuß direkt im Tor unterbrachte und damit den Schlusstand herstellte.
Die Dortmunder starteten offensiv in die Begegnung und wurden in der 10. Minute belohnt. Nachdem Felix Nmecha mit seinem Abschluss an Sabah-Keeper Pokatilov gescheitert war, verwertete Serhou Guirassy den Abpraller zur Führung. Auch in der Folge erspielte sich der BVB weitere Möglichkeiten, ließ Sabah jedoch zunehmend Raum für eigene Angriffe.
In der 39. Minute setzte sich Aden McCarthy nach einem Freistoß von Tymoteusz Puchacz im Strafraum durch und traf per Kopf zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Dortmund wieder mehr Initiative. Eine Hereingabe von Julian Ryersons Teamkollegen Joey Veerman erreichte in der 53. Minute Guirassy, der den Ball mit dem linken Fuß direkt im Tor unterbrachte und damit den Schlusstand herstellte.
© 2026 dts Nachrichtenagentur