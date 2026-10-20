Erweitert das Netzwerk von Fortrea für die frühe klinische Entwicklung um spezialisierte bioanalytische Kompetenzen, eine erhöhte Kapazität der klinischen Forschungseinheiten und eine stärker integrierte Plattform für Kunden

Höhepunkte

Fortrea schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs "Early Phase Services" von Worldwide Clinical Trials ab

Ergänzt durch ein 60.000 Quadratfuß großes, GLP-konformes bioanalytisches Labor in Austin, Texas; eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische Abteilung mit 200 Betten in San Antonio, Texas; sowie eine Lagerstätte für biologische Proben in Pflugerville, Texas

Erweitert die Kapazitäten von Fortrea im Bereich der frühen klinischen Entwicklung weltweit auf mehr als 570 Betten und ergänzt diese um spezielle bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle

Ermöglicht eine stärker integrierte Durchführung von Studien in frühen Phasen durch die Reduzierung operativer Übergänge zwischen klinischen und bioanalytischen Bereichen

Stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von Fortrea, die Kunden von den ersten Studien am Menschen über die Phase IV bis hin zur Gewinnung von Daten nach der Zulassung unterstützt

Unterstützt die Wachstumsstrategie von Fortrea durch den Ausbau der Kapazitäten im Bereich der frühen klinischen Entwicklung, die Erweiterung der Kapazitäten der klinischen Forschungseinheit sowie die Stärkung der Fähigkeit des Unternehmens, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen

Gewährleistet durch einen strategischen Vertrag zwischen den Unternehmen die Kontinuität des Betriebs, der Projektdurchführung und der Kundenbetreuung während des gesamten Übergangsprozesses



DURHAM, North Carolina, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut ("CRO"), gab heute bekannt, dass es die Übernahme des Geschäftsbereichs "Early Phase Services" von Worldwide Clinical Trials abgeschlossen hat. Der Geschäftsbereich umfasst eine klinische Forschungseinheit ("CRU") sowie den Betrieb eines bioanalytischen Labors und wird im Rahmen einer reinen Bartransaktion im Wert von rund 45 Millionen US-Dollar veräußert.

Die Übernahme stärkt die durchgängige klinische Entwicklungsplattform von Fortrea durch die Erweiterung um eine CRU mit 200 Betten in San Antonio, Texas, die den Anforderungen der Guten Klinischen Praxis (GCP) entspricht; ein 60.000 Quadratfuß großes bioanalytisches Labor in Austin, Texas, das den Anforderungen der Guten Laborpraxis (GLP) entspricht; sowie eine Lagerstätte für biologische Proben in Pflugerville, Texas. Zusammen erweitern diese Ressourcen die Kapazitäten von Fortrea in der Frühphase weltweit auf mehr als 570 Betten und ergänzen diese um hauseigene bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle, um Kunden von den ersten Studien am Menschen über den Proof-of-Concept bis hin zur späten Entwicklungsphase zu unterstützen.

"Der Abschluss dieser Übernahme stärkt unsere integrierte, skalierbare und wissenschaftlich differenzierte Plattform für die klinische Entwicklung weiter", erklärt Anshul Thakral, CEO von Fortrea. "Diese Transaktion verdeutlicht den greifbaren Fortschritt bei der Rückkehr von Fortrea auf den Wachstumskurs, da wir in unsere Fähigkeit investieren, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass wir unseren Kunden durch die Bündelung unserer sich ergänzenden Kompetenzen in den Bereichen klinische Pharmakologie und Bioanalytik bei der Umsetzung ihrer zunehmend komplexen Entwicklungsprogramme noch mehr Schnelligkeit, Flexibilität und Fachkompetenz bieten können. Wir freuen uns, das Team von Early Phase Services bei Fortrea willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren Kunden, ehrenamtlichen Helfern und den Patienten, denen wir letztendlich dienen, ein nahtloses Erlebnis zu bieten."

"Mit dieser Investition erweitert Fortrea seine Kompetenzen und Kapazitäten im Rahmen seines Engagements, Kunden dabei zu unterstützen, Programme in der frühen Entwicklungsphase schneller, mit größerer wissenschaftlicher Genauigkeit und besserer operativer Vernetzung zu konzipieren und durchzuführen", erklärte Scott Dove, Ph.D., Leiter des Bereichs Klinische Pharmakologie bei Fortrea. "Durch die Erweiterung um spezielle bioanalytische Kompetenzen und die vergrößerte Kapazität der CRU verfügen unsere Teams über mehr Möglichkeiten, sowohl einfache als auch komplexe Studien zu unterstützen, die Durchführung zu optimieren und qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die als Grundlage für Entwicklungsentscheidungen dienen."

Die Erweiterung um diese Kompetenzen ergänzt das bestehende Geschäftsfeld "Klinische Pharmakologie" von Fortrea und baut dessen Präsenz im Bereich der klinischen Forschungszentren (CRU) in Nordamerika weiter aus. Die integrierte Plattform soll die operativen Übergänge zwischen klinischen und bioanalytischen Funktionen reduzieren, die Durchlaufzeiten verkürzen und den Kunden mehr Flexibilität bei komplexen Studien mit einer größeren Teilnehmerzahl, einen breiteren Zugang zu unterschiedlichen Freiwilligengruppen sowie eine erweiterte Bettenkapazität im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe Entwicklungsphase bieten.

Fortrea und Worldwide Clinical Trials haben zudem Verträge geschlossen, die darauf abzielen, die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme zu gewährleisten. Beide Organisationen konzentrieren sich weiterhin darauf, die Dynamik der Projekte aufrechtzuerhalten und einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter, Kunden und ehrenamtliche Helfer zu gewährleisten.

Die übernommenen Geschäftsbereiche von Early Phase Services sind nun Teil des Geschäftsbereichs "Clinical Pharmacology Services" von Fortrea.

Berater

Barclays fungierte als Finanzberater von Fortrea, und Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky und Popeo, P.C. fungierte als dessen Rechtsberater.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben und das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten zu beschleunigen, arbeiten wir mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in rund 100 Ländern tätig ist, ist so aufgestellt, dass es Kunden weltweit maßgeschneiderte und agile Lösungen bieten kann. Erfahren Sie unter Fortrea.com mehr darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und Bluesky.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion, einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft Begriffe wie "Prognose", "erwarten", "annehmen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "voraussagen", "glauben", "anstreben", "sehen", "werden", "würden", "abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der bilanziellen und steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen; die erwarteten Vorteile der Übernahme werden möglicherweise nicht realisiert oder nur langsamer oder in geringerem Umfang als erwartet; Schwierigkeiten, Verzögerungen, Kosten oder Störungen im Zusammenhang mit der Integration des erworbenen Unternehmens, der Geschäftsabläufe, der Mitarbeiter, der Systeme und der Prozesse in das Unternehmen; die Fähigkeit, bestehende Kunden und Geschäftsbeziehungen des erworbenen Unternehmens zu erhalten und nach der Übernahme neue Aufträge zu gewinnen; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter des erworbenen Unternehmens zu halten und zu integrieren; die Fähigkeit der Parteien, ihre jeweiligen Verpflichtungen aus Übergangsdienstleistungsverträgen und anderen Verträgen zu erfüllen; unvorhergesehene Verbindlichkeiten, Aufwendungen oder nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit dem erworbenen Unternehmen; die Fähigkeit, die geltenden regulatorischen, Qualitäts- und Akkreditierungsanforderungen für die erworbenen Standorte einzuhalten; sowie weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen beschrieben werden, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine ausführlichere Erörterung der mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, wie sie bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden periodischen und sonstigen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC geändert oder aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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