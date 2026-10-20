CoreWeaves Schulden sind zum Belastungstest für den kreditfinanzierten KI-Boom geworden. Der Anbieter vermietet Rechenleistung und trägt eine Schuldenlast von 52 Milliarden Dollar. Seine Aktie hat binnen eines Monats rund 30 Prozent verloren. Fünfjährige Kreditausfallversicherungen notierten am Montag bei knapp 1.100 Basispunkten. Daraus ergibt sich laut dem vorliegenden Bericht eine marktimplizite Ausfallwahrscheinlichkeit von etwa 50 bis 60 Prozent über fünf Jahre. Das ist keine Insolvenzprognose, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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