SpaceX muss heute Abend zeigen, ob sein KI-Boom die gestiegenen Erwartungen trägt. Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit rund 12,9 Milliarden Dollar Umsatz und einem Gewinn je Aktie von etwa 14 Cent. Vor dem vergangenen Quartalsbericht lag die Umsatzschätzung noch bei 10,4 Milliarden Dollar. Damit ist die Hürde für eine positive Überraschung erheblich gestiegen. Die Zahlen kommen nach US-Börsenschluss, die Analystenkonferenz beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit - Kurs hier verfolgen bei Gettex… ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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