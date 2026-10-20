82 erwarten, dass KI die Effizienz bei Umstrukturierungen und die Entscheidungsfindung erheblich verbessern wird

80 schätzen frühzeitige Unterstützung durch die Unternehmensführung, doch nur 24 beziehen diese in dieser Phase mit ein

43 nennen klare Rollenverteilung und die grenzüberschreitende Verwaltung von Zweckgesellschaften (SPV) als die größten Herausforderungen bei der Umsetzung

Mehr als acht von zehn (82 %) Fachleuten im Bereich Umstrukturierung erwarten, dass KI die Effizienz und die Entscheidungsfindung erheblich verbessern wird. Gleichzeitig bleiben operative Bereitschaft und erfahrenes menschliches Urteilsvermögen entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung. Dies geht aus einer neuen Studie von CSC hervor, dem führenden Anbieter globaler Lösungen für Unternehmensverwaltung und Compliance.

CSC befragte weltweit 210 Fachleute aus den Bereichen Bank- und Finanzdienstleistungen, Restrukturierungs- und Sanierungsberatung, Rechtsdienstleistungen sowie Privatkredite, um die operativen Faktoren zu untersuchen, die die Durchführung von Umstrukturierungen beeinflussen1Die Ergebnisse sind im CSC-Leitfaden The Restructuring Execution Gap-Why operational readiness determinesoutcomes detailliert beschrieben.

Die Befragten sehen die deutlichsten Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Informationsbeschaffung, KYC-Mapping, Kommunikation, Verwaltung und Überwachung also in Bereichen, in denen KI dazu beitragen könnte, Reibungsverluste zu verringern und Prozesse zu beschleunigen, anstatt fachliche Expertise zu ersetzen.

Der Optimismus in Bezug auf KI hat jedoch einen komplexen Hintergrund, da sich das Umsetzungsrisiko auf mehrere miteinander verbundene operative Herausforderungen verteilt und nicht auf einen einzigen Engpass beschränkt ist. Die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die effiziente Verwaltung von SPVs oder Umstrukturierungsvehikeln über verschiedene Rechtsordnungen hinweg sind die beiden größten Herausforderungen, die jeweils von 43 der Befragten genannt wurden. Die Bewältigung grenzüberschreitender Komplexität und unterschiedlicher Zeitzonen folgt dicht dahinter mit 42 %, während 39 auf die Geschwindigkeit der Einarbeitung oder Ernennung hinweisen, einschließlich AML/KYC.

"KI hat das Potenzial, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und einen Teil der Arbeit hinter den Kulissen zu rationalisieren, die mit dem Restrukturierungsprozess einhergeht. Technologie funktioniert jedoch am besten, wenn sie das erfahrene fachliche Urteilsvermögen ergänzt. Die eigentliche Chance liegt darin, die richtigen Werkzeuge mit Menschen zu kombinieren, die die Komplexität von Restrukturierungen verstehen und wissen, wie man sie effektiv einsetzt", sagt Sean Foronjy , Director, Corporate Trust and Agency, CSC.

Die Untersuchung weist zudem auf ein zeitliches Problem hin: Operative Unterstützung wird nicht immer so früh in eine Umstrukturierung eingebunden, wie es Fachleute für sinnvoll halten. Während 80 Governance-Dienstleistungen in der frühen Phase als sehr oder ziemlich wertvoll erachten, geben nur 24 an, dass diese Dienstleistungen zu diesem Zeitpunkt erstmals zum Einsatz kamen. Das gleiche Muster zeigt sich bei SPV- und Entity-Dienstleistungen (67 gegenüber 25 %) sowie bei Corporate-Trust- und Agency-Dienstleistungen (56 gegenüber 15 %).

Die Ergebnisse zeigen zudem eine starke Nachfrage nach integrierter und erfahrener Unterstützung bei Umstrukturierungen.

Jordina Walker , Leiterin des Bereichs Restructuring and Special Situations EMEA bei CSC, fügt hinzu: "Geschäftliche Entscheidungen können Monate dauern, aber sobald die Parteien wissen, was sie tun wollen, möchten sie sehr schnell vorankommen. An diesem Punkt geht es weniger um die Frage, ob ein Umstrukturierungsweg realisierbar ist, sondern vielmehr darum, wie schnell die erforderlichen Rechtsträger, Ernennungen, Unterlagen und Unterstützung bereitgestellt werden können."

Eine überwältigende Mehrheit (83 %) der Befragten stuft die Fähigkeit, Governance- und Verwaltungsratsdienstleistungen, die Verwaltung von Zweckgesellschaften sowie Treuhand- und Agenturleistungen aus einer Hand anzubieten, als wichtig ein, während 77 dasselbe über nachgewiesene Erfahrung mit Umstrukturierungen und Notlagen sagen. Die Ergebnisse unterstreichen, dass angesichts immer komplexerer und grenzüberschreitenderer Umstrukturierungen die Umsetzungsbereitschaft zunehmend davon abhängt, dass das richtige Fachwissen, die richtige Infrastruktur und die richtige Unterstützung bereitstehen, bevor die Zeitpläne immer enger werden.

Häufig gestellte Fragen zur Umsetzung von Umstrukturierungen und zur operativen Bereitschaft

Wie könnte KI die Unternehmensumstrukturierung verbessern?

82 der Umstrukturierungsexperten erwarten, dass KI die Effizienz und Entscheidungsfindung erheblich verbessert, insbesondere bei der Informationsbeschaffung, der KYC-Zuordnung, der Kommunikation, der Verwaltung und der Überwachung.

Was sind die größten operativen Herausforderungen bei Umstrukturierungen?

Die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Verwaltung von SPVs oder Umstrukturierungsvehikeln über verschiedene Rechtsordnungen hinweg sind die beiden größten Herausforderungen, die jeweils von 43 der Befragten genannt wurden.

Wann sollte operative Unterstützung in eine Umstrukturierung einbezogen werden?

80 Prozent halten Governance-Dienstleistungen in der frühen Phase für wertvoll, doch nur 24 geben an, dass diese Dienstleistungen zu diesem Zeitpunkt erstmals einbezogen wurden.

Laden Sie den Leitfaden von CSC herunter: The Restructuring Execution Gap-Why operational readiness determines outcomes

Über CSC

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____________________ 1 CSC befragte weltweit 210 hauptberuflich tätige Fachleute aus den Bereichen Bank- und Finanzdienstleistungen, Umstrukturierung, Turnaround und Finanzberatung, Recht und Rechtsdienstleistungen sowie Privatkredite bzw. private Fremdkapitalfinanzierung. Alle Befragten waren in den letzten drei Jahren an Unternehmensumstrukturierungen oder Notfallfinanzierungen beteiligt. Die Umfrageteilnehmer verteilen sich zu gleichen Teilen auf den asiatisch-pazifischen Raum, Europa einschließlich Großbritannien und Nord- und Südamerika.

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