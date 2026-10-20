NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Dienstag nach ihrer Stabilisierung am Vortag wieder anfällig für Verluste gezeigt. Vor den Quartalszahlen der Tech-Riesen SpaceX und Netflix kam bei den Anlegern keine echte Kauffreude auf. Die Aktien der beiden Unternehmen beendeten den Handel schwächer.

Ein enttäuschender Börsengang an der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kauflaune: Die stark überzeichneten Aktien des KI-Infrastruktur-Unternehmens Elice hatten zum Handelsende in Seoul fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis gelegen.

In den USA schloss der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag beim Stand von 29.490,28 Punkten mit einem Minus von 0,13 Prozent. Besser sah es für den Leitindex Dow Jones Industrial aus, der 1,02 Prozent auf 52.495,88 Zähler gewann. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,28 Prozent auf 7.712,57 Punkte zu.

Vage Hoffnungen auf eine Friedenslösung im US-Iran-Konflikt waren den Indizes eine Stütze. Die Märkte reagierten wohl auf die erneute Verbreitung früherer Schlagzeilen des pan-arabischen Medienunternehmens Al-Araby Al-Jadeed, in denen auf einen Kompromissvorschlag der Vermittler aus Katar und Pakistan hingewiesen wurde. Dieser werde angeblich den Forderungen sowohl der US-amerikanischen als auch der iranischen Seite gerecht./ajx/he

US64110L1061, US2605661XXX, US6311011XXX, US78378X1XXX, 2455711, US84615Q1031