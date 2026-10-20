Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sich am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:1 von Atletico Madrid getrennt.
Bereits in der Anfangsphase erspielte sich der VfB mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch zunächst am Madrider Torhüter Jan Oblak. Die Gäste fanden gegen das intensive Stuttgarter Spiel nur schwer ins Geschehen.
In der 36. Minute kam Jamie Leweling schließlich nach einem Ballgewinn von Angelo Stiller in zentraler Position zum Abschluss und traf mit einem Linksschuss zur verdienten 1:0-Führung. Atletico gelang es bis zum Halbzeitpfiff nicht, den Rückstand zu egalisieren.
In der 47. Minute erzielte Julian Alvarez den Ausgleich. Nach einer Vorlage von Ademola Lookman verwertete der Angreifer den Ball mit einem Direktschuss.
In der Folge entwickelte sich zunächst eine offenere Begegnung. Morten Hjulmand sah in der 64. Minute allerdings nach einem groben Foul an Angelo Stiller die Rote Karte. Stuttgart versuchte anschließend, die Überzahl auszunutzen, doch auch weitere Angriffe der Gastgeber brachten nicht den erhofften Führungstreffer.
Bereits in der Anfangsphase erspielte sich der VfB mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch zunächst am Madrider Torhüter Jan Oblak. Die Gäste fanden gegen das intensive Stuttgarter Spiel nur schwer ins Geschehen.
In der 36. Minute kam Jamie Leweling schließlich nach einem Ballgewinn von Angelo Stiller in zentraler Position zum Abschluss und traf mit einem Linksschuss zur verdienten 1:0-Führung. Atletico gelang es bis zum Halbzeitpfiff nicht, den Rückstand zu egalisieren.
In der 47. Minute erzielte Julian Alvarez den Ausgleich. Nach einer Vorlage von Ademola Lookman verwertete der Angreifer den Ball mit einem Direktschuss.
In der Folge entwickelte sich zunächst eine offenere Begegnung. Morten Hjulmand sah in der 64. Minute allerdings nach einem groben Foul an Angelo Stiller die Rote Karte. Stuttgart versuchte anschließend, die Überzahl auszunutzen, doch auch weitere Angriffe der Gastgeber brachten nicht den erhofften Führungstreffer.
© 2026 dts Nachrichtenagentur