Dollar Tree (DLTR): Die Bullen bringen sich in Stellung!

US-Discounter nimmt wieder Fahrt auf!

Rückblick

Nach einem markanten Tief im Mai unterhalb der 90-USD-Marke hat Dollar Tree eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet. Ende August/Anfang September kam es nach einem Hoch im Bereich um 137 USD zu einer scharfen Konsolidierung im Bereich von 111 USD. Mittlerweile konnten die EMA's 20/50 wieder zurückerobert werden.

Dollar Tree-Aktie: Chart vom 20.10.2026, Kürzel: DLTR, Kurs: 124.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer Ausbruch über die 127.50-USD-Marke mit erhöhtem Volumen würde ein Kaufsignal auslösen. Als primäres Kursziel bildet die Chartstruktur das Verlaufshoch vom August im Bereich von 137.50 USD ab.

Mögliches bärisches Szenario

Rückfall unter 122.50 USD invalidiert das Setup. Nach der 50- und 20-Tageline wäre das Ziel der Bären im Bereich der September-Tiefststände.

Meinung

Nach dem Verkauf der schwächelnden Tochter Family Dollar hat sich Dollar Tree klar fokussiert. Das Unternehmen profitiert nun von schlankeren Strukturen und besseren Marge-Aussichten. Der Rollout von Produkten mit Preisspannen über dem klassischen 1-Dollar-Punkt (3 $, 5 $ etc.) entwickelt sich zum wichtigsten Margentreiber. Das Marktumfeld spielt US-Discountern in die Karten, da einkommensschwächere wie auch mittlere Haushalte vermehrt Artikel des täglichen Bedarfs bei Dollar-Stores einkaufen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 23.11 Mrd.. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 249.61 Mio. USD

Meine Meinung zu Dollar Tree ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

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