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ratgeberGELD.at
20.10.2026 23:09 Uhr
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(2)

Dollar Tree (DLTR): Die Bullen bringen sich in Stellung!

US-Discounter nimmt wieder Fahrt auf!

Rückblick

Nach einem markanten Tief im Mai unterhalb der 90-USD-Marke hat Dollar Tree eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet. Ende August/Anfang September kam es nach einem Hoch im Bereich um 137 USD zu einer scharfen Konsolidierung im Bereich von 111 USD. Mittlerweile konnten die EMA's 20/50 wieder zurückerobert werden.

Dollar Tree-Aktie: Chart vom 20.10.2026, Kürzel: DLTR, Kurs: 124.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein dynamischer Ausbruch über die 127.50-USD-Marke mit erhöhtem Volumen würde ein Kaufsignal auslösen. Als primäres Kursziel bildet die Chartstruktur das Verlaufshoch vom August im Bereich von 137.50 USD ab.

Mögliches bärisches Szenario

Rückfall unter 122.50 USD invalidiert das Setup. Nach der 50- und 20-Tageline wäre das Ziel der Bären im Bereich der September-Tiefststände.

Meinung

Nach dem Verkauf der schwächelnden Tochter Family Dollar hat sich Dollar Tree klar fokussiert. Das Unternehmen profitiert nun von schlankeren Strukturen und besseren Marge-Aussichten. Der Rollout von Produkten mit Preisspannen über dem klassischen 1-Dollar-Punkt (3 $, 5 $ etc.) entwickelt sich zum wichtigsten Margentreiber. Das Marktumfeld spielt US-Discountern in die Karten, da einkommensschwächere wie auch mittlere Haushalte vermehrt Artikel des täglichen Bedarfs bei Dollar-Stores einkaufen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 23.11 Mrd.. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 249.61 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Dollar Tree ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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