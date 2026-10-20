General Motors hat am heutigen Dienstag stark ausgefallene Zahlen für das 3. Quartal vorgelegt und die Angst über schwächelndes Autogeschäft im Nu (fast) wettgemacht. Da die Aktie vor den Zahlen bereits sehr gut gelaufen war, nutzten Anleger den knapp verfehlten Konsens-Mittelwert für Gewinnmitnahmen und sorgten für knapp -8% Kurseinbruch. Im restlichen hat der Autokonzern aber mehr als abgeliefert. Könnte das eine Buy-the-dip-Chance sein? Der Motor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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