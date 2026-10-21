Berlin - Der kanadische Rocksänger Bryan Adams empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Rückzug. "Wenn offensichtlich wird, dass man nicht mehr gewollt ist, sollte man auch wissen, wann es Zeit ist, zu gehen", sagte Adams dem "Stern". "Man verbeugt sich, sagt vielen Dank und überlässt dem Nächsten das Feld."



Man müsse kein Experte sein, um zu erkennen, dass Merz kein besonders beliebter Bundeskanzler sei, so Adams. Nach seinen Gesprächen in Deutschland habe er den Eindruck, die Menschen seien von Merz nicht sonderlich beeindruckt.



Über Donald Trumps wiederholte Forderung, Kanada zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, sagte Adams, Trump sage Dinge, die absurd seien. "Aber inzwischen haben wir gelernt, dass man seine Ideen umso ernster nehmen muss, je abwegiger sie klingen." Allerdings wolle er dem US-Präsidenten nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als nötig, so Adams. "Lassen Sie uns nicht über ihn reden. Verschwenden wir nicht unsere Zeit."



Auf seinem neuen Album hat Adams dem US-Präsidenten einen eigenen Protestsong gewidmet. In "51st State" erteilt er Trumps Annexionsplänen eine deutliche Absage. Die überwältigende Mehrheit der Kanadier habe keinerlei Interesse daran, US-Bürger zu werden. Er kenne jedenfalls niemanden, der das möchte. Kanada sei ein ganz anderes Land als die Vereinigten Staaten.



Besonders in Frankreich, aber auch in Großbritannien und Deutschland nehme er eine wachsende Entfremdung zwischen Politik und Bevölkerung wahr. Das Problem der meisten Staats- und Regierungschefs sei, dass sie den Menschen nicht zuhörten.



Ausdrücklich begrüßt Adams dagegen die politische Annäherung seiner Heimat Kanada an die Europäische Union. "Ich glaube, wir könnten sehr voneinander profitieren und eine Menge voneinander lernen", sagte er auf die Frage, was er von einer besonderen Form der EU-Mitgliedschaft Kanadas halte.





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