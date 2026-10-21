Die Cessna Grand Caravan EX Veris bietet eine realitätsnahe und kostengünstige Lösung für die Pilotenausbildung und erweitert die Ausbildungsmöglichkeiten für eines der weltweit am häufigsten eingesetzten Mehrzweckflugzeuge.

TRU Simulation Training Inc., ein Textron Inc. (NYSE:TXT) Unternehmen, und eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc., hat heute die Einführung seines Geräts Cessna Grand Caravan EX Veris Virtual Reality Flight Training Device (FTD) bekannt gegeben. Dies ist eine Erweiterung der Veris-Produktreihe zur Unterstützung einer der vielseitigsten und am häufigsten eingesetzten Flugzeugplattformen der Luftfahrtbranche. Die Ankündigung markiert die Einführung des ersten Trainingsgeräts in Caravan-Konfiguration im Portfolio von TRU Simulation und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens im Bereich immersiver Luftfahrt-Trainingstechnologien wider.

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TRU Simulation introduces first Cessna Grand Caravan EX Flight Training Device on the Veris platform

"Die Veris-Plattform wurde entwickelt, um hochgradig realistische Simulationen für Betreiber und Ausbildungsorganisationen zugänglich zu machen und so dazu beizutragen, den wachsenden Bedarf an effizienter Pilotenausbildung und Kompetenzentwicklung in der gesamten Branche zu decken", sagte Jerry Messaris, President and CEO von TRU Simulation. "Die Grand Caravan EX wird weltweit für ein breites Spektrum an Einsätzen genutzt, vom Fracht- und Pendlerflugbetrieb bis hin zu Spezialeinsätzen und Mehrzweckflügen, und ist damit eine naheliegende Ergänzung des wachsenden Veris-Portfolios. Dieses Gerät bietet Betreibern ein weiteres Instrument, um die Einsatzbereitschaft der Piloten zu verbessern und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Ausbildungseffektivität, Flexibilität und Kosten herzustellen."

Der Grand Caravan EX Veris kombiniert Virtual-Reality-Technologie mit einem vollständig ausgestatteten Cockpit, das die Instrumentierung, Bedienelemente und Avionik der Caravan nachbildet, einschließlich der Garmin G1000 NXi-Avionik. Seine Zweisitzer-Konfiguration unterstützt eine Vielzahl von Ausbildungszielen und eignet sich sowohl für die Ausbildung einzelner Piloten als auch für die Ausbildung von mehrköpfigen Besatzungen. Das Gerät kann mit oder ohne Virtual-Reality-Headset verwendet werden und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Lehransätze, Lernstile und betriebliche Anforderungen.

Die "Caravan"-Konfiguration ergänzt das wachsende Veris-Portfolio, zu dem bereits die Bell 505, die Cessna Skyhawk und der Airbus H125 gehören. Durch die Erweiterung der Palette der von der Veris-Plattform unterstützten Flugzeuge baut TRU Simulation sein Angebot an Trainingslösungen weiter aus, die auf vielfältige Flotten- und Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Gemeinsam unterstreichen diese Geräte das Engagement von TRU Simulation, sowohl den Markt für Drehflügler als auch den für Starrflügler mit immersiven Simulationstechnologien zu bedienen.

Über die Cessna Grand Caravan EX

Die Cessna Caravan ist das meistgebaute einmotorige Turboprop-Nutzflugzeug aller Zeiten. Weltweit wurden mehr als 3.100 Flugzeuge der Typen Caravan und Grand Caravan ausgeliefert, die in 100 Ländern zugelassen sind und weltweit über 25 Millionen Flugstunden absolviert haben. Das Cockpit der Cessna Grand Caravan EX ist derzeit mit der Garmin G1000 NXi-Avionik ausgestattet, die modernste Technologie und Konnektivität bietet. Das Flugzeug verfügt über eine beeindruckende Leistung von 867 Horsepower und eine Steiggeschwindigkeit von 1.275 Fuß pro Minute.

Die Grand Caravan EX ist bei Regionalfluggesellschaften, Charterunternehmen, Frachtfluggesellschaften und humanitären Organisationen weltweit für ihre zuverlässige und effiziente Leistung bekannt und eignet sich für eine Vielzahl von Einsätzen. Diese reichen von der Flugausbildung über Freizeitflüge und Regionalflüge bis hin zum VIP-Transport sowie von Frachtflügen bis hin zur humanitären Hilfe.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Textron Aviation

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., hat es unseren Mitarbeitern bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel ermöglicht, das bestmögliche Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibel zu fliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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