Die Bewertung hebt die MGA-Kompetenzen von Xceedance, strategische Akquisitionen sowie das auf Vermittler ausgerichtete Technologie-Ökosystem hervor

Xceedance gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der PEAK Matrix-Bewertung 2026 der Everest Group zum Thema "Insurance Intermediaries Operations" als "Leader" und "Star Performer" ausgezeichnet wurde. Im Rahmen der Bewertung wurden 18 Anbieter anhand ihrer Marktbedeutung sowie ihrer Vision und Fähigkeit zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Versicherungsvermittlung bewertet.

Die Everest Group identifizierte die Unterstützung von Xceedance für MGAs und MGUs in den Bereichen Unternehmensgründung und Lizenzierung, Risikoprüfung, Policenverwaltung, Finanzen, Analytik und Schadenabwicklung als eine der wichtigsten Stärken des Unternehmens. Der Bericht hob zudem hervor, dass das Unternehmen durch eine lizenzierte MGA-Shell, konfigurierbare Arbeitsabläufe und integrierte Betriebsabläufe die schnelle Einführung und Skalierung von Programmen ermöglicht.

"Xceedance verfügt über fundiertes Versicherungsexpertise und ein immer breiteres Spektrum an Kompetenzen zur Unterstützung von MGAs, Maklern und Akteuren am Lloyd's-Markt", sagte Dinesh Udawat, Practice Director bei der Everest Group. "Durch strategische Übernahmen hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Versicherungsagenten und -makler ausgebaut, während fortlaufende Investitionen in KI und versicherungsspezifische Technologien intelligentere Arbeitsabläufe bei der Risikoprüfung und der Schadenbearbeitung ermöglichen. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen in der PEAK Matrix-Bewertung 2026 der Everest Group für den Bereich "Insurance Intermediaries Operations" als "Leader" und "Star Performer" ausgezeichnet wurde."

In der Bewertung wurde ferner festgestellt, dass die Übernahmen von Marble Box, Millennium Information Services und CIS Claim Services durch Xceedance die Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Agenturbetrieb, Immobilienbegutachtung, Underwriting-Analytik und spezialisierte Schadenbearbeitung erweitert haben. Die Everest Group hob zudem das Technologie- und Partner-Ökosystem von Xceedance hervor, das die Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen, die Überprüfung von Policen sowie die Modernisierung von Maklerplattformen unterstützt.

"Diese Anerkennung spiegelt die Fortschritte wider, die wir beim Aufbau eines umfassenderen Angebots für Versicherungsvermittler erzielt haben", sagte Travis MacMillian, President, Americas, bei Xceedance. "Durch den Ausbau unserer Kompetenzen in den Bereichen MGA-Betrieb, Agenturdienstleistungen, Immobilienbegutachtung, Underwriting-Analytik und Schadenbearbeitung können wir unseren Kunden dabei helfen, einen größeren Teil ihrer betrieblichen Prioritäten über einen einzigen, auf die Versicherungsbranche spezialisierten Partner abzudecken."

Sehen Sie sich das Profil von Xceedance und die Ergebnisse der Bewertung an.

Über Xceedance

Seit 2013 ist Xceedance ausschließlich im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung tätig und unterstützt Versicherungsunternehmen dabei, ihre Arbeitsabläufe durch Orchestrated Intelligence die koordinierte Anwendung von menschlichem Urteilsvermögen, KI und Software zu transformieren. Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC betreuen wir über 350 Kunden, darunter Rück- und Erstversicherer aus den Bereichen Gewerbe-, Privat- und Spezialversicherungen, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Programmadministratoren, Makler und Vertreter sowie Unternehmen von Lloyd's of London.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xceedance.com/.

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