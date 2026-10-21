Das Elliptic Institute führt die erste Zertifizierung im Bereich der agentenbasierten KI für On-Chain-Risiko- und Compliance-Management ein, die auf den Grundsätzen des Elliptic-Standards basiert.

Elliptic, der Marktführer im Bereich des On-Chain-Risikomanagements, hat heute die erste Zertifizierung des Elliptic Institute zur Steuerung von KI-Agenten für die Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf On-Chain-Risiken und Finanzkriminalität eingeführt. DieCertified Agentic On-Chain Risk Practitioner (CAORP) auf Foundation-Ebene ist kostenlos und steht allen Branchenangehörigen offen. Die Zertifizierung folgt auf eine neue Studie von Elliptic, in der 92 der Führungskräfte aus den Bereichen Risiko, Compliance und Finanzkriminalität angaben, sie würden in Betracht ziehen, Mitarbeiter zu einer externen Zertifizierung im Bereich der Risikosteuerung für agentische KI zu entsenden.

Die weltweite Studie1 ergab eine große Kluft zwischen diesem Bedarf und den derzeitigen Fähigkeiten der Teams. Nur 16 der Befragten gaben an, sie seien sehr zuversichtlich, dass ihr Team bereits heute über die erforderlichen Kompetenzen zur Steuerung eines KI-Agenten verfüge, während 38 angaben, sie seien überhaupt nicht zuversichtlich oder verfügten noch nicht über die entsprechenden Fähigkeiten. Fast ein Drittel (31 %) rechnet damit, Mitarbeiter innerhalb der nächsten 12 Monate zu einer Zertifizierung zu schicken. Die Nachfrage nach Schulungen ist deutlich früher entstanden als das Angebot, diese anzubieten.

Der Zeitpunkt ist nicht frei wählbar. Das EU-KI-Gesetz schreibt nun vor, dass Organisationen, die KI einsetzen, Maßnahmen zur Förderung der KI-Kompetenz ihrer Mitarbeiter ergreifen müssen eine Verpflichtung, die im Rahmen der diesjährigen "Digital Omnibus"-Revision festgelegt wurde. Die bewährten Praktiken des Finanzstabilitätsrats für die Einführung von KI nennen die Kompetenz der Mitarbeiter als eine der Voraussetzungen für deren nachhaltige Nutzung. Die Aufsichtsbehörden fragen, wer in einem Compliance-Team tatsächlich qualifiziert ist, einen Agenten zu beaufsichtigen. Derzeit haben die meisten Unternehmen keine eindeutige Antwort darauf.

Der CAORPKurs des Elliptic Institute umfasst fünf Module, die in zwei Teile gegliedert sind. Im ersten Teil werden der Kernwortschatz (Modell, generatives Modell, Agent) und die vier Positionen der menschlichen Aufsicht sowie die regulatorischen Quellen, die derzeit die Erwartungen prägen, behandelt. Der zweite Teil konzentriert sich auf drei Aufgaben für Compliance-Fachkräfte im Zeitalter der Agenten: die Grenzen festzulegen, innerhalb derer ein Agent handeln darf, einzugreifen, wenn er diese Grenzen überschreitet, und die Verantwortung für Entscheidungen zu übernehmen, die der Agent nicht selbst treffen kann. Jede Aufgabe wird anhand der Grundsätze des "Elliptic Standard" vermittelt.

"Von den Akteuren dieser Branche wird verlangt, dass sie Agenten absegnen, für deren Beaufsichtigung sie von niemandem offiziell geschult wurden", sagte Simone Maini, CEO von Elliptic. "Unsere eigenen Untersuchungen haben dies bestätigt: 92 der Führungskräfte im Bereich Compliance gaben an, dass sie Schulungen und Zertifizierungen wünschen. Deshalb haben wir ein entsprechendes Angebot für die Branche entwickelt."

Die Zertifizierung ist kostenlos und steht allen Interessierten auf der Website von Elliptic offen. Elliptic ist vom 18. bis 21. Oktober auf der Money20/20 USA am Stand 14132 vertreten.

Über das Elliptic Institute

Das Elliptic Institute verwaltet den Elliptic-Standard und bringt die Branche zusammen, um zu erörtern, was Praktiker benötigen, um im Zeitalter der Agenten zu wachsen und erfolgreich zu sein weit über den Standard hinaus. Schulungen sind dabei das wichtigste Ergebnis.

Über Elliptic

Elliptic ist weltweit führend im Bereich des On-Chain-Risikomanagements und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an auf Compliance ausgelegt und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Risikomanagementprozesse souverän vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.elliptic.co und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

1 Eine Umfrage unter 318 hochrangigen Fachkräften aus den Bereichen Risikomanagement, Compliance und Finanzkriminalität in Finanzdienstleistungsunternehmen und Krypto-nativen Organisationen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten wurde im September 2026 von Avenue Insights abgeschlossen.

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