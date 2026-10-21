115 Millionen US-Dollar mit einer Zelltherapie: Warum Mesoblast, Vertex und NurExone Zellen und Exosomen unterschiedlich nutzen

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Zellbasierte Arzneimittel sind im kommerziellen Alltag angekommen. Mesoblast erzielte im ersten vollständigen Jahr nach der US-Zulassung seines Produkts Ryoncil einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar. Vertex meldete für seine Zell- und Gentherapie Casgevy bereits 2025 mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Zahlen zeigen, dass hochkomplexe biologische Produkte einen Markt erreichen können. Sie zeigen aber auch, wie verschieden die Produktions- und Behandlungsmodelle sind - und warum NurExone mit zellfreien Exosomen einen anderen Weg verfolgt.

Mesoblast liefert Zellen von gesunden Spendern

Mesoblast Limited (ISIN: AU000000MSB8) vermarktet Ryoncil als erste von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Therapie aus mesenchymalen Stromazellen. Das Produkt wird bei Kindern ab zwei Monaten eingesetzt, deren akute Graft-versus-Host-Erkrankung nach einer Stammzelltransplantation nicht auf Steroide anspricht. In der zulassungsrelevanten Studie lag die Gesamtansprechrate am Tag 28 bei 70 Prozent.

Ryoncil besteht aus lebenden, aus dem Knochenmark gesunder erwachsener Spender gewonnenen Zellen. Die Standardbehandlung umfasst acht intravenöse Infusionen über vier Wochen. Das Produkt wird bei höchstens minus 135 Grad Celsius transportiert und gelagert, unmittelbar vor der Gabe aufgetaut und muss innerhalb eines engen Zeitfensters infundiert werden. Der Umsatz von 115 Millionen US-Dollar belegt damit nicht nur Nachfrage, sondern auch, dass eine anspruchsvolle Zelllogistik kommerziell organisiert werden kann.

Vertex individualisiert das Ausgangsmaterial

Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003) nutzt bei Casgevy ein anderes Modell. Für Patienten mit Sichelzellkrankheit oder transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie werden eigene blutbildende Stammzellen entnommen, außerhalb des Körpers mit CRISPR/Cas9 editiert und anschließend nach einer vorbereitenden Behandlung zurückgegeben. Das Produkt ist damit kein standardisiertes Spenderpräparat, sondern eine individuell hergestellte Therapie.

Vertex berichtete für 2025 mehr als 60 behandelte Patienten und einen Casgevy-Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar. Die Therapie kann mit einer einmaligen Infusion eine langfristige Wirkung anstreben. Dafür braucht sie spezialisierte Zentren, eine patientenspezifische Lieferkette und eine intensive medizinische Vorbereitung. Das Beispiel zeigt: Wenn der klinische Nutzen überzeugt, kann selbst ein erheblicher operativer Aufwand wirtschaftlich tragfähig sein.

NurExone will keine lebenden Zellen verabreichen

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) beginnt ebenfalls mit mesenchymalen Stamm- beziehungsweise Stromazellen, verabreicht sie jedoch nicht als Arzneimittel. Die Zellen dienen als Produktionsquelle für Exosomen - kleine biologische Vesikel, die anschließend gereinigt und mit einer definierten therapeutischen Nutzlast beladen werden. Der führende Kandidat ExoPTEN wird für akute Rückenmarksverletzungen entwickelt.

Damit entsteht ein zellfreies Produktkonzept. Es wäre weder eine Infusion lebender Spenderzellen wie Ryoncil noch eine für jeden Patienten neu hergestellte Zelltherapie wie Casgevy. NurExone strebt vielmehr ein standardisiertes Präparat an, das im Voraus produziert werden kann. Die nachträgliche Beladung soll zudem erlauben, die biologischen Eigenschaften der Exosomen mit einer ausgewählten Nutzlast zu kombinieren, ohne die Ursprungszellen genetisch zu verändern.

Zellfrei bedeutet nicht einfach

Der mögliche praktische Vorteil liegt auf der Hand: Es müssten weder lebende Zellen verabreicht noch Zellen jedes einzelnen Patienten entnommen, editiert und zurückgeführt werden. Ein lagerfähiges Produkt könnte im akuten Krankenhausumfeld grundsätzlich schneller bereitstehen. Genau das passt zum Ziel, ExoPTEN in einem frühen Zeitfenster nach einer Rückenmarksverletzung einzusetzen.

Daraus folgt jedoch noch keine Überlegenheit. Auch Exosomen entstehen in lebenden Zellkulturen. Herkunft der Zellen, Kulturbedingungen, Reinigung, Beladung, Lagerung und biologische Aktivität müssen kontrolliert werden. NurExone muss außerdem erst in Humanstudien zeigen, dass ExoPTEN sicher ist und einen klinischen Nutzen besitzt. Der Kandidat ist präklinisch und nicht zugelassen.

Was die Umsätze der Peers wirklich aussagen

Die 115 Millionen US-Dollar von Mesoblast sind kein Umsatzmaßstab für NurExone. Ryoncil behandelt eine andere Erkrankung, ist zugelassen und wird bereits verkauft. Auch Casgevy adressiert andere Patientengruppen und besitzt ein völlig anderes Nutzen-, Preis- und Infrastrukturprofil. Die Zahlen liefern deshalb keine belastbare Bewertung des künftigen Marktes für ExoPTEN.

Sie belegen aber einen wichtigen Strukturtrend: Regenerative und zellbasierte Medizin wird nicht mehr nur im Labor bewertet. Herstellbarkeit, Logistik und Integration in die Klinik sind ebenso entscheidend. Mesoblast zeigt, dass standardisierte Spenderzellen kommerzialisiert werden können. Vertex zeigt, dass sogar patientenspezifische Herstellung einen Markt erreichen kann. NurExone verfolgt ein drittes Modell: einen biologisch erzeugten, aber zellfreien Träger, der im Voraus produziert und gezielt beladen werden soll. Ob dieses Konzept die erwarteten praktischen Vorteile tatsächlich liefert, entscheidet sich erst mit klinischen Daten und einem belastbaren Herstellungsprozess.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/30/3335700/0/en/mesoblast-reports-ryoncil-net-revenues-of-us-36m-for-the-quarter-and-us-115m-for-first-full-year-of-product-launch.html

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

https://www.fda.gov/media/184603/download

https://investors.vrtx.com/news-releases/news-release-details/vertex-provides-pipeline-and-business-updates-advance-upcoming-1

https://investors.vrtx.com/node/31271/pdf

https://nurexone.com/exotherapy/



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Enthaltene Werte: AU000000MSB8,US92532F1003,CA67059R1091