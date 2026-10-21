Airbus im Fokus, Palantir im Gespräch: Wird Software zum Rückgrat der europäischen Verteidigung?

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Europas Rüstungsbudgets wachsen - entscheidend wird, wie Daten vom Rand des Gefechtsfelds in die Führungssysteme gelangen

"Europas Verteidigung im Aufwind: Neuer Auftrag für Airbus" lautete vor Kurzem eine Schlagzeile in den Finanzmedien. Airbus (WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190) steht damit sinnbildlich für einen Trend: Die EU plant nach Berichten bis 2030 Verteidigungsausgaben von bis zu 800 Milliarden Euro, ein erheblicher Teil dürfte an etablierte Hauptauftragnehmer wie Airbus fließen. Zugleich stand Palantir Technologies (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088) in Marktberichten zuletzt im Fokus. Die beiden Namen stehen für zwei Ebenen der modernen Verteidigung - Plattformen und Datenauswertung. Offen ist, wer die Strecke dazwischen liefert.

Drei Ebenen der digitalen Verteidigung

Die erste Ebene sind die Plattformen: Flugzeuge, Satelliten, Fahrzeuge, Drohnen. Hier agieren Systemhäuser wie Airbus. Die zweite Ebene ist die Datenauswertung: Software, die Informationen aus vielen Quellen zusammenführt und zu Lagebildern verdichtet - das Feld, für das Palantir bekannt ist. Die dritte Ebene ist weniger sichtbar und doch entscheidend: der Transport der Daten vom Sensor, von der Drohne oder vom Fahrzeug am Rand des Einsatzgebiets zurück in die Führungssysteme.

Gerade dort, wo Funkverbindungen gestört oder überlastet sind, wird Bandbreite zum Engpass. Auswertungssoftware ist nur so gut wie die Daten, die tatsächlich ankommen. Aus diesem Grund beschäftigen sich Streitkräfte mit Verfahren, die Datenmengen reduzieren, ohne Informationsgehalt zu verlieren.

Nodestream: Software für die letzte Meile

Auf dieser dritten Ebene positioniert sich Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509; ASX: NS1), bis Juli 2026 als Harvest Technology Group notiert. Nach Unternehmensangaben überträgt die Plattform verschlüsselte Daten, Video und Audio ab 8 kbit/s, toleriert mehr als 40 Prozent Paketverlust und spart bis zu 90 Prozent Bandbreite gegenüber herkömmlichem Streaming. Für Verteidigungskunden wirbt das Unternehmen mit der Reifestufe TRL 9 und einer 384-Bit-Verschlüsselung.

In den vergangenen Monaten hat Nodestream die Weichen neu gestellt. Am 13. August meldete das Unternehmen die Beauftragung der US-Beratungsgesellschaft Waypoint Strategic Partners für den Markteintritt in den USA im Rahmen seiner Strategie "Plan Consilience". Im Juli-Bericht nannte es zudem die "One Nodestream Initiative", mit der das Produktangebot auf einer Plattform gebündelt werden soll.

Im Juli unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit der ukrainischen Technologieeinrichtung Technopark. Sie sieht vor, die Plattform unter Bedingungen elektronischer Kampfführung zu erproben und Hardware-Module sowie Führungssysteme zu integrieren. Die CEO Veronica Bainton, seit 1. Juni im Amt, nannte in einem Interview außerdem eine Lieferung von 600 Einheiten an einen Kunden aus dem Kreis der Five-Eyes-Staaten.

Quellen:

https://www.boerse-express.com/news/articles/airbus-aktie-auftragsflut-und-goldene-aussichten-800424

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260414/pdf/06yg2thbbcdf85.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260723/pdf/071zb6hw2w3mw0.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2554036

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2560172

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Nodestream

ISIN: AU0000481509

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