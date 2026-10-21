Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Ein Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD aus staatlich finanzierten Projekten, Studien für eine europäische Mondinfrastruktur und ein angekündigtes Übernahmeangebot. Diese News aus den Reihen der Spezialisten bewegen die Kurse und liefern reichlich Gesprächsstoff. Zefiro saniert alte Bohrungen und hat sich zum Hidden Champion in den USA in einem Markt mit einem Volumen von rund 500 Mrd. USD gemausert. OHB entwickelt Raumfahrtsysteme und sitzt auf einem Auftragsbestand von über 3 Mrd. EUR, neue Aufträge kündigen sich an. Steyr ist Spezialist für Dieselmotoren für militärische, maritime und industrielle Anwendungen. Das weckt Begehrlichkeiten auf gedrücktem Kursniveau. Nun bietet ein Aufkäufer 39 EUR je Anteilsschein. Welche Aktie macht das Rennen?
Enthaltene Werte: CA98926D1069,AT0000A3FW25,DE0005936124Den vollständigen Artikel lesen ...
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