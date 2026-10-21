FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Oktober



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Intershop, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen 15:00 DEU: MLP, Roundtable mit Finanzvorstand Loose zu Strategieausrichtung 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

DEU: Berlin Global Dialogue u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin + 0930 Teilnahme Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) + 0950 Rede Merz



10:00 DEU: Online-Pk des Finanzierungsvermittlers Interhyp zur neuen Ausgabe der «Wohntraumstudie» des Unternehmens

11:00 DEU: NVIDIA GTC Berlin - Keynote von CEO Jensen Huang Der US-Chipkonzern NVIDIA veranstaltet vom 20. bis 22. Oktober seine KI-Konferenz GTC in Berlin. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen bei KI-Chips, Recheninfrastruktur, Software und Robotik. + 1400 Besuch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.



AUT: Wirtschaftsinstitut wiiw stellt seine Herbst-Konjunkturprognose für Osteuropa vor. Schwerpunkte der Prognose sind auch die Entwicklungen in Russland und der Ukraine. °



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