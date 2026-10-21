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Pressemitteilung // 21. Oktober 2026
Formycon und Biocelys bündeln komplementäre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im neuen Biosimilar-Projekt FYB286
Planegg-Martinsried, Deutschland / Montevideo, Uruguay - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und die Biocelys S.A. ("Biocelys"), ein Unternehmen der ATHOS-Unternehmensgruppe, geben den Start einer Kooperation zur Entwicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB286 bekannt. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen kombiniert Formycons Entwicklungsexzellenz mit der modernen Produktionsinfrastruktur von Biocelys. Vorfinanziert wird das Projekt von der Santo Biosimilar GmbH ("Santo"), einem mit der ATHOS KG ("ATHOS") verbundenen Unternehmen. ATHOS ist Formycons größter Ankeraktionär und beherrscht mittelbar sowohl Santo als auch Biocelys.
Im Rahmen der Vereinbarung mit Santo erhält Formycon marktübliche Kompensationen für Entwicklungsleistungen und ist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an den späteren Erlösen von Santo beteiligt. Das technologisch anspruchsvolle Entwicklungsprogramm zielt auf eine Nischenindikation mit attraktivem Wachstumspotential ab. Damit ist FYB286 eine strategisch ideale Ergänzung zu Formycons wertorientiertem Biosimilar-Portfolio.
Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, kommentierte: "Biosimilars für Niche-Buster1 verbinden zwei wichtige Elemente: sie decken den starken Bedarf an hochwertigen Biologika-Therapien bei eher seltenen Krankheitsbildern, und schaffen damit gleichzeitig eine attraktive Marktopportunität. Für FYB286 erwarten wir sogar einen deutlich steigenden Bedarf, insbesondere in den Schwellenländern. Zusammen mit Biocelys können wir beides erreichen: Patienten mit seltenen Erkrankungen helfen und uns einen neuen Markt erschließen. Biocelys und Formycon ergänzen sich optimal, weil hier hochmoderne Produktionskapazitäten mit unserer besonderen Expertise und operativen Exzellenz in der Biosimilar-Entwicklung zusammenkommen. Mit Biocelys in unserem Netzwerk strategischer Herstellungspartner stärken wir unsere Versorgungskapazitäten über das FYB286-Projekt hinaus und setzen einen weiteren wichtigen Baustein in unserer FYB4Growth-Strategie."
Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Dabei bilden eine intelligente Portfoliostrategie, die geografische Diversifizierung der Zielmärkte, die herausragende wissenschaftliche Exzellenz und konsequente Kosteneffizienz die Grundlage für Formycons robustes und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell.
"Gemäß unserer Vision, hochwertige Arzneimittel von Lateinamerika aus für die ganze Welt zu produzieren, ist die Zusammenarbeit mit Formycon am FYB286-Projekt ein wichtiger Meilenstein. Dafür stehen an unserem Standort in Montevideo nicht nur hochmoderne Produktionsanlagen zur Verfügung, sondern auch das Know-How zur Herstellung komplexer Moleküle. Gemeinsam mit Formycon als Projektpartner verbessern wir so den Zugang zu einer dringend benötigten Therapie - global, und insbesondere auch dort, wo der Bedarf heute noch weitgehend ungedeckt ist", sagte Adive Carrasco, Managing Director der Biocelys S.A.
"Als langfristig orientierte Investoren unterstützen wir mit FYB286 ein Kooperationsmodell, das die Stärken unserer Beteiligungen optimal zusammenführt. Die Kombination aus wissenschaftlicher Entwicklungsexzellenz und moderner biopharmazeutischer Herstellung bildet ein tragfähiges Fundament, um Projekte dieser Art effizient und wertschöpfungsorientiert umzusetzen. Mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel schaffen wir den Rahmen, in dem Formycon und Biocelys das Vorhaben eigenverantwortlich und partnerschaftlich realisieren können", ergänzte die ATHOS KG.
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1 Als Niche-Buster bezeichnen wir ein Arzneimittel für eine Nischenindikation mit einem globalen jährlichen Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Milliarden-US$-Bereich
Über Formycon:
Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com.
Über FYB4Growth:
Über Biocelys:
Über Biosimilars:
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21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586XXX
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
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|39120005TZ76GQOY8Z19
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