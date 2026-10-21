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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VERBRENNER - CSU-Chef Markus Söder hat eine sich abzeichnende Mehrheit im Europäischen Parlament für eine Abkehr vom bislang für 2035 geplanten "Verbrenner-Aus" als wichtigen Fortschritt begrüßt. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung", sagte der bayerische Ministerpräsident der Augsburger Allgemeinen. Er habe seit über einem Jahr dafür gekämpft, die europäischen Regelungen zu entschärfen, die ein faktisches Neuzulassungsverbot von Verbrenner-Fahrzeugen bedeutet hätten. "Jetzt haben wir eine Öffnung für den Hightech-Verbrenner und das bedeutet eine Chance für unsere Autoindustrie, die es im Moment sehr schwer hat", sagte Söder. (Augsburger Allgemeine)

VERBRENNER - Der Auto-Deal zwischen Deutschland und Frankreich bedroht laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts bis zu 344.000 neue Jobs in Europa, davon die meisten in Deutschland. Die Studie untersucht die Auswirkungen durch EU-Vorgaben zur Elektrifizierung großer Firmenwagenflotten und "Made in Europe"-Vorgaben. Beide sollen nach der gemeinsamen Vereinbarung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgeweicht werden. Konkret forderten die beiden mehr Flexibilität anstelle eines festen EU-Ziels für den Anteil von E-Autos bei Firmenneuwagen sowie schwächere Vorgaben für in Europa hergestellte Fahrzeuge. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

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October 21, 2026 00:36 ET (04:36 GMT)

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