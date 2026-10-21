Meta geht mit neuem KI-Schwung in die Quartalsbilanz am Mittwoch. Seit der Einführung des KI-Agenten Muse Anfang September ist die Aktie um 14 Prozent gestiegen. Mit den neuen Muse-Wonder-Modellen wächst die Erwartung, dass der Konzern seine Reichweite in ein zusätzliches Geschäft verwandeln kann. Für das dritte Quartal rechnen die von FactSet befragten Analysten mit 63,34 Milliarden Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von 6,53 Dollar je Aktie. Die eigentliche Hürde könnte höher liegen: Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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