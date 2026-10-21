Aroundtown steigt über die Tochter Grand City Properties groß bei LEG Immobilien ein. 20% Beteiligung am Markt zusammengekauft - bereit bis auf 29,9% aufzustocken oder Gewinne mitzunehmen. Und jetzt muss man förmlcih auf Vonovia und TAG Immobilien schauen - auch Schwerpunkte Wohnimmobilien. Gehandelt zu einem Discount. Über ihre Tochtergesellschaft Grand City Properties hat die Aroundtown SA gestern abend per ad-hoc-Meldungen ein Fanal gesetzt. Überraschend hat man ein großes Aktienpaket von rund 20,04 % an der LEG Immobilien SE erworben. Das Management begründet diesen strategischen Schritt vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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