Hamburg (ots) -Nach dem großen Erfolg des BIG BANG KI FESTIVALS 2026 mit 11.400 Gästen und mehr als 400 Speaker:innen stellt sich die Hamburger DUP Media GmbH ab sofort strategisch neu auf. BIG BANG wird zur gemeinsamen Dachmarke sämtlicher Medienaktivitäten. Gleichzeitig werden Inhalte, Konzepte und Angebote noch stärker auf Künstliche Intelligenz, technologischen Wandel und die Zukunft des Unternehmertums ausgerichtet.Ziel ist es, Orientierung zu geben, Mut zu machen und Menschen für die Chancen neuer Technologien zu begeistern. Die drei Markenwerte Embrace Technology, Networking und Inspiration bilden das Fundament der neuen Ausrichtung."Weniger Zukunftsangst, mehr Zukunftsmut""BIG BANG ist mehr als eine Medienmarke. Es ist unsere Einladung, Zukunft gemeinsam zu gestalten. Wir wollen Deutschlands Unternehmer:innen für die Chancen Künstlicher Intelligenz begeistern. Mit unabhängigem Journalismus, inspirierenden Begegnungen und einem starken Netzwerk schaffen wir Orientierung und neue Perspektiven. Unser Anspruch ist klar: weniger Zukunftsangst, mehr Zukunftsmut", sagt Verleger und BIG BANG-Gründer Jens de Buhr.Eine Marke - Print, Online und LiveDas Wirtschaftsmagazin BIG BANG UNTERNEHMER mit einer Gesamtauflage von über 295.000 Exemplaren wird künftig noch enger mit digitalen Medienangeboten, Social Media, Podcasts, Livestreams und Live-Events verzahnt. So entsteht eine integrierte Medienplattform, die Unternehmer:innen sowie Entscheider:innen über alle relevanten Kanäle erreicht und begleitet. Das Print-Magazin bietet journalistische Tiefe und Einordnung. Digitale Formate schaffen Aktualität, Reichweite und kontinuierlichen Austausch. Live-Events ermöglichen persönliche Begegnungen, Inspiration und Networking. BIG BANG verbindet damit journalistische Kompetenz, digitale Reichweite und die Kraft persönlicher Begegnungen.Das BIG BANG KI FESTIVAL als ImpulsgeberEin wesentlicher Impuls für die Neuausrichtung war der Erfolg des BIG BANG KI FESTIVALS im September 2026 in Berlin. Die Veranstaltung zeigte, wie groß das Interesse an Künstlicher Intelligenz, neuen Technologien und persönlichem Austausch ist. Diese Aufbruchstimmung soll künftig die gesamte Medienwelt von BIG BANG prägen - weit über das Festival hinaus.Unabhängiger Journalismus bleibt das FundamentFür BIG BANG-Herausgeberin Brigitte Zypries bedeutet die Neuausrichtung auch einen klaren journalistischen Auftrag. Gerade in Zeiten tiefgreifender technologischer Veränderungen brauche es einen Journalismus, der kritisch nachfragt, Orientierung bietet und unterschiedliche Perspektiven zulässt. Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin betont im Editorial der ersten BIG BANG UNTERNEHMER-Ausgabe, dass insbesondere bei Künstlicher Intelligenz Chancen und Risiken gleichermaßen beleuchtet werden müssen.BIG BANG UNTERNEHMER wird weiterhin über Wirtschaft, Politik, Innovation und Technologie berichten. Im Mittelpunkt stehen künftig noch stärker die Zukunft des Unternehmertums, die Chancen von KI und die Menschen, die Veränderungen aktiv vorantreiben.BIG BANG startet jetzt in die ZukunftDie erste Ausgabe von BIG BANG UNTERNEHMER erscheint am 23. Oktober 2026. Das Magazin ist am Kiosk sowie als Beilage der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erhältlich. Das nächste BIG BANG KI FESTIVAL findet am 10. und 11. November 2027 in der STATION Berlin statt.Über BIG BANGBIG BANG UNTERNEHMER verbindet Wirtschaftsjournalismus, digitale Medien und Live-Events zu einer Plattform für Unternehmer:innen und Entscheider:innen. Die Marke der DUP Media GmbH, eine 100-prozentige Tochter der JDB Holding GmbH, steht für Aufbruch, Technologie und die Zukunft des deutschen Mittelstands.Pressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@bigbang-unternehmer.deOriginal-Content von: BIG BANG UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6375004