Die Zukunft der Quanteninformatik im Blick: Der kanadischen Quantenentwickler QuantumCore hält die eigene Aktie für unterbewertet und hat plant den Rückkauf von bis zu 1,59 Millionen Aktien.

QuantumCore (ISIN: CA74767F1045, WKN: A429HH) will bis zu rund 1,59 Mio. eigene Aktien über die Canadian Securities Exchange zurückkaufen und anschließend einziehen. Das entspricht rund fünf Prozent der derzeit 31,71 Millionen ausstehenden Aktien beziehungsweise etwa zehn Prozent des Streubesitzes.

Das Programm soll bis zum 16. Oktober 2027 laufen und kann vorher abgeschlossen oder beendet werden. Die Käufe erfolgen zum jeweiligen Börsenkurs. Umfang und Zeitpunkt hängen von den Marktbedingungen ab. QuantumCore ist damit zum Rückkauf berechtigt, aber nicht zur vollständigen Ausschöpfung verpflichtet.

Kundengespräche bestärken Management bei Bewertung

Das Unternehmen begründet den Schritt ausdrücklich mit jüngsten Gesprächen mit potenziellen Kunden. Diese hätten die Einschätzung bestärkt, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau unterbewertet sei. QuantumCore betrachtet den Rückkauf deshalb als sinnvollen Einsatz finanzieller Mittel und als zusätzliches Instrument zur Kapitalsteuerung.

Damit verknüpft das Management seine Einschätzung der Geschäftschancen mit einer konkreten Maßnahme am Kapitalmarkt. Werden tatsächlich Aktien erworben und eingezogen, sinkt deren Gesamtzahl dauerhaft. Der rechnerische Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen steigt entsprechend.

Vier Quantentechnologien als kommerzielle Basis

QuantumCore ist wegweisend in der Entwicklung innovativer Komponenten für Quantencomputer. Mit Technologien wie supraleitenden Signalverstärkern, Einzelphotonendetektoren, Multiplexing-Mikrochips und magnetfreie Zirkulatoren adressiert das Unternehmen kritische Engpässe im Quantencomputing-Markt, einer Branche mit exponentiellem Wachstumspotenzial.

Die Technologien adressieren unterschiedliche Engpässe beim Bau größerer Quantencomputer. Verstärker sollen schwache Signale mit geringer Wärmeentwicklung auslesbar machen. Multiplexing-Chips ermöglichen mehreren Signalwegen die gemeinsame Nutzung von Verbindungen und sollen so den Verkabelungsaufwand reduzieren. Magnetfreie Zirkulatoren lenken Signale in die gewünschte Richtung und sollen deutlich weniger Platz als herkömmliche Bauteile benötigen. QuantumCore verfolgt damit eine Zulieferstrategie für Hersteller von Quantencomputern mit dem Potenzial, mehrere benötigte Hardwarefunktionen zu entwickeln und später in kompakteren Modulen zusammenzuführen.

Management sieht Bewertungslücke

Der angekündigte Rückkauf setzt ein klares Signal für die zuletzt stark zurückgekommene Bewertung der QuantumCore-Aktie. Das Management sieht eine Lücke zwischen dem aktuellen Börsenkurs und den Chancen seines Technologieportfolios. Die angekündigten Aktienrückkäufe sollen diese Einschätzung mit Kapitaleinsatz unterlegen. Zusammen mit technischen Fortschritten und einer erfolgreichen Umsetzung der Kundenkontakte ist das Programm ist strategischer Schritt, der die Marktposition und den Wert von QuantumCore potenziell stärkt. Das Management sieht darin klare Anzeichen für eine positive Entwicklung, um seine Shareholder-Value-Strategie voranzutreiben.

QuantumCore Ltd. gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für das Thema Quantencomputing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/quantumcore-ltd) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

QuantumCore Ltd.

WKN: A429HH

ISIN: CA74767F1045

CSE: QNCR

FRA: K1Y

Webseite: https://www.qncor.ca/

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