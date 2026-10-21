Zürich - Cloud und KI werden zunehmend Teil öffentlicher Dienstleistungen, regulierter Prozesse und kritischer Abläufe. Damit geht digitale Souveränität heute über die Frage hinaus, wo Daten gespeichert werden. Organisationen benötigen auch Kontrolle darüber, wer auf ihre Systeme zugreifen und sie betreiben kann, wie sensible digitale Ressourcen geschützt werden, welche technologischen Abhängigkeiten relevant sind und wie sich kritische Dienste auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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