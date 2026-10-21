Zürich - Der Certified Crypto Finance Expert (CCFE), einer der führenden Krypto-Lehrgänge der Schweiz, ergänzt sein bewährtes Ausbildungsangebot um ein zeitgemässes, individuelles Format. Finanzfachleute können den Lehrgang weiterhin kompakt in drei aufeinanderfolgenden Tagen absolvieren. Neu lässt er sich auch modular nach eigenem Bedarf zusammenstellen. Tokenisierung, Stablecoins, neue regulatorische Vorgaben und der Einsatz von künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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