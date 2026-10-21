Däniken AG - Das Kernkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn ist am Dienstagabend nach einer automatischen Reaktorschnellabschaltung wieder ans Netz gegangen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hatte die Freigabe zum Wiederanfahren der Anlage erteilt. Um 17.50 Uhr sei das Kernkraftwerk wieder mit dem Netz synchronisiert worden, teilte die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Dienstag mit. Die Leistung werde nun kontinuierlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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