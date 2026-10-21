Nvidia feiert ein überraschendes Comeback in China! Alibaba, Tencent und ByteDance bestellen KI-Chips für mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Doch der Ansturm stellt Nvidia vor ein gewaltiges Problem. Nvidia ist zurück in China - und die Nachfrage explodiert! Trotz strenger US-Exportbeschränkungen wollen die chinesischen Technologieriesen Alibaba, Tencent und ByteDance mehr als drei Millionen Nvidia-Grafikkarten kaufen. Der potenzielle Auftragswert: über 35 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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