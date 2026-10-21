Seit 2019 hat sich der Anteil des Streamings am Audio- und audiovisuellen Medienmarkt verdoppelt. 2026 könnte es erstmals an Fernsehen und Radio vorbeiziehen, doch nicht alle Anbieter gewinnen dabei. Streamingangebote werden in Deutschland in diesem Jahr einer Prognose zufolge erstmals mehr Umsatz erzielen als klassische Medienangebote wie Fernsehen und Radio. Nach Berechnungen des Verbands Privater Medien (Vaunet) werden die Erlöse aus Streamingdiensten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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