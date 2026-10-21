27,1 Mrd. US-Dollar für Northern Star: Warum Gold Fields' Mega-Offerte Tesoro Gold in den Fokus rückt

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Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) will mit einer 27,1 Mrd. US-Dollar schweren Bar- und Aktienofferte Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) übernehmen. Das australische Unternehmen hat den Vorstoß bislang abgelehnt, doch allein die Größenordnung der Offerte sendet ein deutliches Signal an den Goldsektor: Fortgeschrittene Projekte, große Reserven und langfristig produzierbare Goldvorkommen werden strategisch immer wertvoller.

Für Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) ist diese Entwicklung relevant, obwohl es keine Hinweise auf ein konkretes Übernahmeinteresse gibt. Denn das chilenische El-Zorro-Projekt bewegt sich mit einer ersten Erzreserve, einer abgeschlossenen Vormachbarkeitsstudie und einer geplanten Jahresproduktion von mehr als 110.000 Unzen zunehmend aus der reinen Explorationsphase heraus.

Gold Fields will auf einen Schlag zur weltweiten Nummer zwei werden

Eine Kombination von Gold Fields und Northern Star könnte einen Konzern mit einer Jahresproduktion von rund 4,1 Mio. Unzen Gold schaffen. Etwa 80 Prozent dieser Produktion würden aus Australien, Nordamerika und Chile stammen. Hinzu kämen acht der 20 größten australischen Goldminen sowie mehrere langfristige Entwicklungsprojekte.

Gold Fields beziffert die möglichen Synergien einer Transaktion auf 4 bis 5 Mrd. US-Dollar. Ein wesentlicher Teil soll aus steuerlichen Effekten und der Zusammenlegung benachbarter Aktivitäten in Westaustralien entstehen. Northern Star hält das bisherige Angebot allerdings für zu niedrig und möchte zunächst zeigen, welchen Wert das Unternehmen eigenständig schaffen kann.

Der Markt spiegelt diese Unsicherheit deutlich wider. Seit Bekanntwerden des Angebots legte die Northern-Star-Aktie zeitweise rund zehn Prozent zu, während Gold Fields annähernd 17 Prozent verlor. Investoren erkennen offenbar die strategische Logik, fürchten aufseiten des Bieters jedoch einen zu hohen Kaufpreis.

2,23 Mrd. US-Dollar Cashflow geben Gold Fields Handlungsspielraum

Gold Fields verfügt grundsätzlich über die finanzielle Stärke für einen großen Zusammenschluss. Im ersten Halbjahr 2026 erwirtschaftete der Konzern einen bereinigten freien Cashflow von rund 2,23 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen eine Produktion von 2,4 bis 2,6 Mio. Unzen, wobei die obere Hälfte dieser Spanne erreichbar erscheint.

Damit zeigt sich ein entscheidender Vorteil etablierter Goldproduzenten: Sie können hohe Goldpreise nutzen, um Akquisitionen und neue Minen aus dem laufenden Cashflow zu finanzieren. Gleichzeitig stehen sie unter Druck, ihre Produktion langfristig abzusichern. Eine profitable Mine von heute ersetzt schließlich nicht automatisch die erschöpften Reserven von morgen.

Der Milliardenwert von Northern Star erklärt sich daher nicht nur aus der aktuellen Produktion. Entscheidend sind langlebige Reserven, vorhandene Infrastruktur und genehmigte oder weit fortgeschrittene Projekte, die über viele Jahre Gold liefern können.

Nur ein Prozent mehr Gold aus den Minen

Das strukturelle Nachwuchsproblem des Goldsektors wird durch aktuelle Zahlen unterstrichen. Nach Angaben des World Gold Council erreichte die weltweite Minenproduktion 2025 mit 3.672 Tonnen zwar einen Rekord. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies jedoch lediglich einem Wachstum von rund einem Prozent.

Noch deutlicher wird die Situation bei neuen Entdeckungen. S&P Global zählt für den Zeitraum von 1990 bis 2025 insgesamt 371 größere Goldlagerstätten mit zusammen rund 3,2 Mrd. Unzen. In den vergangenen Jahren gelang es jedoch nur wenigen Neuentdeckungen, die Schwelle von zwei Millionen Unzen zu überschreiten.

Die Explorationsbudgets stiegen 2025 zwar um elf Prozent. Der Anteil, der in echte Frühphasenexploration investiert wurde, sank nach Berechnungen von S&P Global jedoch auf ein Rekordtief von 18 Prozent. Viel Kapital fließt somit in bekannte Lagerstätten und bestehende Minen - weniger Geld dagegen in die Suche nach den großen Minen der Zukunft.

Tesoro Gold hat den Schritt zur Erzreserve geschafft

Genau an dieser Stelle wird Tesoro Gold interessant. Das Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Küstenkordillere. Für die Lagerstätte Ternera weist Tesoro eine erste Erzreserve von 42,8 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,93 Gramm Gold je Tonne aus. Das entspricht rund 1,28 Mio. enthaltenen Unzen.

Die Vormachbarkeitsstudie sieht einen einzelnen Tagebau, eine konventionelle CIP-Anlage und eine Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr vor. Über eine zunächst angenommene Laufzeit von 13 Jahren sollen insgesamt rund 1,19 Mio. Unzen Gold produziert werden. Im stabilen Betrieb wird eine Jahresproduktion von mehr als 110.000 Unzen erwartet.

Beim verwendeten Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze errechnet Tesoro einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 57 Prozent und einen freien Cashflow über die Projektlaufzeit von 1,51 Mrd. US-Dollar. Dem steht ein anfänglicher Kapitalbedarf von 276 Mio. US-Dollar gegenüber. Die durchschnittlichen nachhaltigen Gesamtkosten werden mit 1.538 US-Dollar je Unze angegeben.

Warum die Northern-Star-Offerte auch für Entwickler wichtig ist

Die Milliardenofferte von Gold Fields bedeutet nicht, dass nun automatisch jeder kleinere Goldentwickler zum Übernahmekandidaten wird. Sie zeigt aber, welche Eigenschaften der Markt zunehmend honoriert: eine belastbare Ressource, eine daraus abgeleitete Erzreserve, nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitskennzahlen und ein realistischer Weg zur Produktion.

Tesoro hat mit der Vormachbarkeitsstudie und der ersten Erzreserve zwei wichtige Hürden genommen. Als Nächstes müssen die endgültige Machbarkeitsstudie, das Genehmigungsverfahren und die Finanzierung zeigen, ob die bisher berechnete Wirtschaftlichkeit tatsächlich in eine baureife Mine überführt werden kann.

Sollte dieser Übergang gelingen, wäre El Zorro nicht mehr lediglich eine geologische Entdeckung. Das Projekt könnte dann zu jener knappen Kategorie fortgeschrittener Goldprojekte gehören, für die große Produzenten angesichts stagnierender Minenproduktion und fehlender Neuentdeckungen zunehmend hohe strategische Bewertungen ansetzen.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/africa/gold-fields-ceo-plays-down-prospect-higher-northern-star-offer-2026-10-15/ reuters.com

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australias-northern-star-rejects-27-billion-takeover-approach-gold-fields-2026-09-28/ reuters.com

https://www.goldfields.com/reports/q2-2026/ceo-statement.php goldfields.com

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/03/you-asked-we-answered-are-we-running-out-gold gold.org

https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/10/major-gold-discoveries-remain-scarce-despite-record-prices spglobal.com

https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/06/gold-exploration-trends-record-prices-grassroots-risk-2026 spglobal.com

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/ Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: ZAE000018123,AU000000NST8,AU0000077208