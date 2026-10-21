Berlin (ots) -Dr. Martin J. Krämer, CISO Advisor bei KnowBe4, kommentiert eine aktuelle Phishing-Kampagne, die mit angeblich kostenlosen Claude-Max-Abonnements lockt und Zugangsdaten zu Google-Konten abgreift. Entdeckt haben sie Sicherheitsforscher von Malwarebytes (https://www.malwarebytes.com/blog/threat-intel/2026/09/fake-claude-max-giveaway-hides-a-google-account-phishing-trap)."Die Phishing-Seite behauptet, Anthropic habe 100 Millionen Nutzer erreicht und verschenke zum Dank 10.000 Claude-Max-Abos für jeweils einen Monat. Die Aufmachung wirkt seriös. Die Seite nutzt das echte Logo, zeigt erfundene Fünf-Sterne-Bewertungen und verlinkt in der Fußzeile fast ausschließlich auf echte Anthropic-Seiten. Das eigentliche Ziel ist das Google-Konto. Von den angebotenen Anmeldewegen funktioniert jedoch nur einer. Wer Apple wählt, erhält die Meldung, diese Option sei vorübergehend nicht verfügbar. Eine eingegebene E-Mail-Adresse verwirft die Seite und leitet automatisch zur Google-Anmeldung weiter.Technisch setzen die Angreifer auf die sogenannte Browser-in-the-Browser-Methode (BitB). Statt eines echten Anmeldefensters öffnet der Google-Button ein täuschend echtes, sogar verschiebbares Browserfenster im selben Tab. Es zeigt die korrekte Google-Adresse und das Schloss-Symbol in der Adressleiste, das viele Nutzer als Zeichen einer sicheren Verbindung werten. Vor der Passwortabfrage verlangt es zudem eine Bestätigung, dass ein Mensch vor dem Bildschirm sitzt. Das wiegt Besucher in Sicherheit und kann verhindern, dass automatisierte Sicherheitsscanner bis zur Passwortabfrage vordringen."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/6375032