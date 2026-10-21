Raketen, Roboter, Robotaxis und KI: Eine Fusion von SpaceX und Tesla wäre eine beispiellose Firmenkombination mit Billionen-Wert. Und das alles unter der Kontrolle von Tech-Milliardär Elon Musk. Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen rekordträchtigen Zusammenschluss. Der Autobauer und die Weltraumfirma hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, sagte Musk in einer Videokonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n