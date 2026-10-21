Nach 316% Umsatzplus: ZenaTech stellt für Q3 bereits bis zu 14,8 Millionen CAD in Aussicht

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Neue Zahlen beim Drohnenspezialisten ZenaTech (ISIN: CA98936T2083): Nach einem Umsatzanstieg von 316 Prozent im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr hat das Unternehmen am 13. Oktober eine erste Schätzung für das dritte Quartal veröffentlicht. Demnach erwartet ZenaTech einen Konzernumsatz zwischen 13,4 und 14,8 Millionen kanadischen Dollar (CAD). Besonders interessant ist eine zweite Kennzahl: Für rund 20 bereits 2025 hinzugekommene Drone-as-a-Service-(DaaS)-Standorte meldet das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von 27,1 Prozent. Damit rückt neben der bisherigen Übernahmestrategie zunehmend die Entwicklung des bestehenden Geschäfts in den Fokus.

Von 9,3 auf bis zu 14,8 Millionen CAD

ZenaTech hatte erst Ende September seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz erreichte rund 9,3 Millionen CAD, verglichen mit rund 2,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum. Das entsprach einem Anstieg von 316 Prozent. Im gesamten ersten Halbjahr erhöhte sich der Umsatz von rund 3,4 auf 17,7 Millionen CAD - ein Plus von 425 Prozent. Nun stellt das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 13,4 und 14,8 Millionen CAD in Aussicht. Gemessen am gerundeten Q2-Umsatz von 9,3 Millionen CAD entspräche dies einem weiteren sequenziellen Anstieg von rund 44 bis 59 Prozent. Die neue Spanne ist allerdings noch kein endgültiges Quartalsergebnis. ZenaTech bezeichnet die Angaben ausdrücklich als vorläufig und ungeprüft. Die später veröffentlichten Finanzzahlen können davon abweichen.

27,1 Prozent organisches Wachstum: Was hinter der Zahl steckt

Die eigentliche Neuigkeit der jüngsten Unternehmensmeldung geht über die Umsatzschätzung hinaus. ZenaTech berichtet für 2026 von einem durchschnittlichen organischen Umsatzwachstum von 27,1 Prozent innerhalb der rund 20 überwiegend US-amerikanischen Drone-as-a-Service-Standorte, die im Jahr 2025 zum Unternehmen hinzugekommen sind. Einzelne Standorte erreichten laut ZenaTech Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent. Diese Unterscheidung ist wichtig. Bisher wurde die Umsatzentwicklung des Unternehmens wesentlich durch die Übernahme bestehender Dienstleistungsbetriebe geprägt. Die neue Kennzahl bezieht sich dagegen auf das Wachstum innerhalb einer bereits vorhandenen Standortgruppe. Im Jahr 2026 abgeschlossene Übernahmen sind darin nicht enthalten. Die 27,1 Prozent beschreiben somit weder das organische Wachstum des gesamten Konzerns noch das Wachstum sämtlicher inzwischen erworbener DaaS-Unternehmen. Sie liefern aber zusätzliche Informationen darüber, wie sich ein Teil des bestehenden operativen Geschäfts nach der Übernahme entwickelt.

Warum ZenaTech klassische Vermessungsbetriebe übernimmt

Das Geschäftsmodell hinter Drone as a Service unterscheidet sich vom klassischen Verkauf einzelner Drohnen. Statt ausschließlich Hardware anzubieten, erbringt ZenaTech über seine Standorte Dienstleistungen, bei denen Drohnen und zugehörige Software eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Landvermessung, Inspektionen, Wartungsarbeiten und die Erfassung sowie Auswertung von Geländedaten. Kunden können entsprechende Leistungen auf wiederkehrender oder nutzungsabhängiger Basis beziehen, ohne selbst eine kommerzielle Drohnenflotte betreiben zu müssen. ZenaTech setzt dabei auf die Übernahme etablierter Vermessungs- und Dienstleistungsunternehmen. Diese bringen bestehende Kundenbeziehungen, Personal und regionale Marktkenntnisse mit. Anschließend sollen Drohnen und KI-gestützte Anwendungen schrittweise in die vorhandenen Arbeitsabläufe integriert werden. Nach Angaben des Managements gehören die Digitalisierung von Außeneinsätzen, die schnellere Bereitstellung von Daten und die Ausbildung bestehender Vermessungsmitarbeiter zu Drohnenpiloten zu den Maßnahmen innerhalb des Standortnetzes.

KI-Rechenzentren und Wohnungsbau als zusätzliche Einsatzfelder

Auch bei den angebotenen Dienstleistungen arbeitet ZenaTech an einer Erweiterung. In der Mitteilung vom 13. Oktober nennt das Unternehmen unter anderem Vermessungsleistungen für den Bau von KI-Rechenzentren und große Wohnungsbauunternehmen als Zielbereiche. Gerade umfangreiche Bauprojekte erfordern wiederkehrende Vermessungen, Geländeaufnahmen und Dokumentationen des Baufortschritts. Drohnengestützte Datenerfassung kann dabei mit digitalen Geländemodellen und weiteren Analyseverfahren kombiniert werden. Bereits in seinem Quartalsbericht hatte ZenaTech über die Entwicklung von ZenaWorx informiert, einer Plattform zur drohnen- und LiDAR-gestützten dreidimensionalen Überwachung von Baufortschritten. Zudem meldete das Unternehmen einen ersten zahlenden Kunden im Bereich des KI-Rechenzentrumsbaus. Die Entwicklung zeigt, dass ZenaTech sein Dienstleistungsangebot nicht allein über zusätzliche Standorte ausbaut, sondern auch neue Anwendungen innerhalb bestehender Kundensegmente entwickelt.

Umsatzwachstum und Profitabilität bleiben zwei unterschiedliche Themen

Bei aller Dynamik auf der Umsatzseite gehört auch die Ergebnisentwicklung zur Einordnung. Im zweiten Quartal 2026 meldete ZenaTech einen Nettoverlust von rund 22,5 Millionen CAD. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 12,2 Millionen CAD. Einschließlich marktgängiger Wertpapiere belief sich der entsprechende Bestand auf rund 34,6 Millionen CAD. Das DaaS-Geschäft steuerte nach der aktuellen Unternehmensmitteilung rund 93 Prozent zum Konzernumsatz des zweiten Quartals bei. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens wird damit derzeit maßgeblich von diesem Geschäftsbereich geprägt. Die vorläufige Q3-Schätzung enthält noch keine Angaben zum Quartalsergebnis oder zur Profitabilität. Ob sich das höhere Umsatzniveau auch in einer verbesserten Ergebnisentwicklung niederschlägt, lässt sich anhand der bislang veröffentlichten Zahlen daher noch nicht beurteilen.

Fazit: Nach der Übernahmewelle rückt das bestehende Geschäft in den Mittelpunkt

Die jüngste Meldung ergänzt das bisherige Bild der ZenaTech-Geschäftsentwicklung um zwei Kennzahlen: eine vorläufige Umsatzschätzung von bis zu 14,8 Millionen CAD für das dritte Quartal und ein durchschnittliches organisches Wachstum von 27,1 Prozent innerhalb einer definierten Gruppe bestehender DaaS-Standorte.

Für die weitere Einordnung sind insbesondere die endgültigen Q3-Zahlen, die Entwicklung des organischen Wachstums über das gesamte Standortnetz und die Profitabilität des Dienstleistungsgeschäfts relevant. Nach dem bereits veröffentlichten Umsatzanstieg von 316 Prozent im zweiten Quartal liefert ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) damit neue Daten zu seiner operativen Expansion. Zugleich bleibt die Unterscheidung zwischen übernahmebedingtem Wachstum, organischer Entwicklung und wirtschaftlichem Ergebnis wesentlich.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

ZenaTech - ZenaTech Reports Over 27% Organic Growth Across Existing Drone as a Service Operations and Estimates Q3 2026 Total Revenue in Range of C$13.4 Million to C$14.8 Million, 13.10.2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/13/3379560/0/en/zenatech-reports-over-27-organic-growth-across-existing-drone-as-a-service-operations-and-estimates-q3-2026-total-revenue-in-range-of-c-13-4-million-to-c-14-8-million.html

ZenaTech / SEC - ZenaTech Reports 425% First Half and 316% Second-Quarter Year-Over-Year Revenue Growth as Drone as a Service Segment Continues to Scale, 29.09.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000623/zt_ex99z1.htm

ZenaTech - Letter to Shareholders Outlines 316% Q2 Revenue Growth and Seventh Consecutive Quarter of Sequential Growth, 01.10.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-letter-to-shareholders-outlines-316-q2-revenue-growth-and-seventh-consecutive-quarter-of-sequential-growth

ZenaTech / SEC - Consolidated Interim Financial Statements for the Six Months Ended June 30, 2026, veröffentlicht September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000616/zt_ex99z1.htm

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Enthaltene Werte: CA98936T2083