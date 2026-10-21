LemFi startet die größte Produkterweiterung seiner Unternehmensgeschichte und erweitert sein Angebot um britische Sparprodukte, Kreditprodukte und Daten-eSIMs zu über 100 Zielen

Eine neu gestaltete App vereint Überweisungen, Sparen, Kredite und Vernetzung auf einer einzigen Plattform für Menschen, die sich ein grenzüberschreitendes Finanzleben aufbauen

Die neue globale Marke "Ambition has no passport" spiegelt die Entwicklung von LemFi vom reinen Überweisungsdienst hin zu einer umfassenderen Finanzplattform wider, die mehr als zwei Millionen Kunden bedient

LemFi, die Finanzplattform für Menschen, die sich ein Leben über Landesgrenzen hinweg aufbauen, gab heute die Einführung seiner neuen globalen Markenplattform "Ambition has no passport" bekannt zusammen mit einer komplett überarbeiteten App.

Damit startet das Unternehmen die größte Produkterweiterung seiner Geschichte. Mehr als zwei Millionen Kunden nutzen LemFi, um Geld in über 30 Länder zu überweisen, wobei das monatliche Transaktionsvolumen bei über 2 Milliarden US-Dollar liegt. Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr weitere Länder hinzuzufügen. Die erweiterte Plattform umfasst nun neben dem bestehenden internationalen Zahlungsdienst von LemFi auch Spar- und Kreditangebote in Großbritannien sowie eSIMs in mehr als 100 Ländern.

Menschen, die ins Ausland ziehen, bringen eine berufliche Laufbahn, Qualifikationen und Ersparnisse mit nur um festzustellen, dass fast nichts davon zählt. Eine Bonitätshistorie überdauert selten einen Grenzübertritt. Rund 304 Millionen Menschen leben mittlerweile außerhalb ihres Geburtslandes und überweisen jedes Jahr etwa 905 Milliarden US-Dollar in ihre Heimat. Dennoch sind viele Finanzdienstleistungen nach wie vor auf einzelne Produkte oder auf Kunden ausgerichtet, die ihr finanzielles Leben in einem einzigen Land gestalten. LemFi baut seine Plattform auf dieser Lücke auf und erweitert sein Angebot von den internationalen Überweisungen, auf denen das Unternehmen gegründet wurde, hin zu einer breiteren Palette von Finanzdienstleistungen, die für Menschen konzipiert sind, deren Leben sich über Landesgrenzen hinweg erstreckt.

"Wir haben LemFi gegründet, weil das System für Geldüberweisungen in die Heimat nicht funktionierte. Wir haben festgestellt, dass das eigentliche Problem erst nach der Überweisung beginnt", sagte Ridwan Olalere, Mitbegründer und CEO von LemFi. "Unsere Kunden bauen sich in einem Land eine Karriere und ein Unternehmen auf, während sie gleichzeitig Menschen in einem anderen Land unterstützen, doch das Finanzsystem behandelt sie so, als könnten sie sich jeweils nur an einem Ort aufhalten. Das ist die falsche Lösung für Menschen mit solch großen Ambitionen; daher haben wir LemFi neu gestaltet, damit es sich an ihren Lebensumständen orientiert. Ambitionen kennen keine Grenzen. Die dahinterstehende Infrastruktur sollte dies ebenfalls tun."

Ein Blick auf die erweiterte Plattform von LemFi

Überweisungen nach wie vor das zentrale Thema. Überweisen Sie Geld in mehr als 30 Länder in Afrika, Asien, Europa und darüber hinaus und zwar von demselben Konto aus, mit dem Sie nun sparen, Kredite aufnehmen und Kontakte knüpfen können.

Ihre Ersparnisse bleiben dabei in Großbritannien griffbereit. Das LemFi Instant Access-Sparkonto bietet derzeit in den ersten sechs Monaten ab Kontoeröffnung einen erhöhten Zinssatz von 5 p. a.; anschließend gilt wieder ein Zinssatz von 3,04 p. a. (indexgebunden), der sich am Leitzins der Bank of England orientiert. Die Kontoeröffnung ist bereits ab 1 GBP möglich, und es fallen keine Strafgebühren bei Abhebungen an. Die Einlagen werden von ClearBank verwahrt und sind durch das Financial Services Compensation Scheme (FSCS) bis zu einer Höhe von 120.000 GBP pro anspruchsberechtigtem Einleger geschützt.

Eine Bonitätshistorie, die in ganz Großbritannien gültig ist. Eine revolvierende Kreditlinie, deren Bereitstellung von der Verfügbarkeit abhängt, wird von Lemfi Credit über Pillar bereitgestellt, einen von der FCA regulierten Kreditanbieter, den LemFi im Jahr 2025 übernommen hat. Sie ist als virtuelle Karte über Apple Pay und Google Pay verfügbar und kann sowohl für Ausgaben als auch für Überweisungen genutzt werden. Berechtigte Kunden können zudem ihren Equifax-Kredit-Score kostenlos in der App einsehen.

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Eine Marke und eine App, die gemeinsam neu gestaltet wurden

Die App wurde von Grund auf neu konzipiert, um mehrere Produkte aus verschiedenen Ländern in einem einzigen Konto zu vereinen, anstatt diese lediglich an eine Überweisungs-App anzuhängen. Durch die Neugestaltung rücken die Produkte von LemFi zudem in den Vordergrund der Benutzererfahrung, wodurch sie leichter zu entdecken sind und eine Architektur geschaffen wird, die es dem Unternehmen ermöglicht, im Zuge seiner Expansion neue Dienste hinzuzufügen.

Das Unternehmen hat außerdem seine neue globale Markenplattform "Ambition has no passport" eingeführt, die seinen Fokus auf Kunden widerspiegelt, die grenzüberschreitend Karrieren, Unternehmen, Familien und ihr finanzielles Leben aufbauen. Das neue Erscheinungsbild erstreckt sich über die Produktoberfläche, die Website, das Marketing sowie die sozialen Kanäle von LemFi und wird in allen globalen Märkten eingeführt.

"LemFi begann als Möglichkeit, Geld nach Hause zu überweisen. Unsere Kunden haben daraus eine Möglichkeit gemacht, sich ein Leben über Grenzen hinweg aufzubauen", sagte Isabel Ron-Pedrique, Vice President für Design und Marke bei LemFi. "Sie werden nicht durch das Land definiert, das sie verlassen haben. Sie werden durch das definiert, was sie aufbauen. Ambition has no passport ist kein Slogan, den wir einfach auf das Produkt gedruckt haben. Es ist die Idee, auf der das gesamte System aufbaut von der App, die Sie morgens öffnen, bis hin zum Plakat, an dem Sie auf dem Weg zur Arbeit vorbeigehen. Wir haben diese Marke aufgebaut, um mit ihnen Schritt zu halten."

Zum Start stehen im Vereinigten Königreich Spar- und Kreditangebote zur Verfügung; weitere Märkte werden folgen.

Über LemFi

LemFi ist die Finanzplattform für Menschen, die ihr Leben grenzüberschreitend gestalten. LemFi wurde 2021 von Ridwan Olalere und Rian Cochran gegründet und betreut mehr als zwei Millionen Kunden. Das Unternehmen wickelt Geldtransfers in über 30 Länder in Afrika, Asien, Europa und darüber hinaus ab, wobei das monatliche Transaktionsvolumen rund 2 Milliarden US-Dollar beträgt. Das Unternehmen hat mehr als 85 Millionen US-Dollar von Highland Europe, Left Lane Capital, Palm Drive Capital, Endeavor Catalyst und Y Combinator eingeworben. www.lemfi.com

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