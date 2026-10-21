Gränichen - Der Raumklimaspezialist Zehnder stellt sein China-Geschäft neu auf und schliesst den Standort in Dachang nahe Peking. Zehnder werde das mit dem Minderheitspartner BBMG Corporation betriebene Gemeinschaftsunternehmen Zehnder China Indoor Climate liquidieren, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Im Zuge der Schliessung der Lüftungsgerätefabrik in Dachang werden laut Zehnder rund 80 Stellen abgebaut, 30 davon in der Verwaltung und 50 in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab