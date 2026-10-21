FRANKFURT, Deutschland, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

WAS: Webinar - "Ready for AI?" - Sichtbarkeit, KPIs, Rollen: Was KI für Ihre PR verändert

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Informationen gefunden, ausgewertet und verbreitet werden. Für Kommunikationsverantwortliche stellt sich daher eine zentrale Frage: Wie bleiben Unternehmensbotschaften in einer KI-getriebenen Informationswelt sichtbar und relevant?

Nehmen Sie am nächsten Notified-Lunch-Webinar am 29. Oktober 2026 teil, um Einblicke von Experten zu zentralen Fragen zu erhalten.

Sie erfahren:

Wie KI die Informationssuche Ihrer Zielgruppen verändert.

Wie Sie dafür sorgen können, dass Ihre Inhalte in KI-generierten Antworten sichtbar werden.

Warum klassische PR-Kennzahlen wichtig bleiben, aber um neue KPIs ergänzt werden müssen.

Wie KI Aufgaben und Rollen innerhalb von PR-Teams verändert.

Case Study: Wie Clariant zum Pioneer in der Adoption von GenAI wurde.





WANN: Donnerstag, 29. Oktober 2026, 12 Uhr

ANMELDUNG:Link



WER:

Dr. Kai Rolker - Head of Communications, Clariant

Kai Rolker verantwortet die weltweiten Kommunikationsaktivitäten von Clariant, darunter CEO Communication, Branding, Marketing Communications, Online Communications, Media Relations und Internal Communications. Als Global Director Marketing Communications unterstützte er weltweite Produkteinführungen und verantwortete zentrale Kommunikationsaktivitäten wie den Geschäftsbericht und das Markenmanagement.

Marwin Bayer - Senior Associate, FGS Global

Marwin Bayer ist Senior Associate bei der internationalen Kommunikationsberatung FGS Global in Frankfurt. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen strategische Kommunikation, CEO-Kommunikation und Kapitalmarktkommunikation.

Aydin Özyilmaz - Senior Account Executive, Notified

Aydin Özyilmaz arbeitet seit über zehn Jahren an der Schnittstelle von Kommunikation, Technologie und Wachstum. Als Senior Account Executive bei Notified arbeitet er mit globalen Organisationen daran, ihre IR- und PR-Strategien durch intelligente digitale Workflows zu modernisieren.

Michael Winter - Senior Solutions Specialist, Notified

Michael Winter?ist Senior Solutions Specialist bei Notified und Experte für Investor Relations, Public Relations und AI-gestützte Unternehmenskommunikation. Als Speaker und Panelist teilt er regelmäßig Einblicke zu digitalen Medien, Kapitalmarktstrategien und KI in IR & PR.

WARUM:

KI verändert die Unternehmenskommunikation grundlegend - sowohl in der Ansprache externer Zielgruppen als auch in den internen Arbeitsprozessen von Organisationen. In diesem Webinar geben Kommunikationsprofis Einblicke, wie sich PR-Teams konkret auf diesen Paradigmenwechsel einstellen und was er für die Umsetzung von Kommunikationsstrategien und die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens bedeutet.

Über Notified

Notified, der Geschäftsbereich für Marktengagement von Equiniti, unterstützt PR- und IR-Fachleute, Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Wirkung ihrer Kommunikation zu messen und mit seinen integrierten Plattformen Content OS und IR Hub messbare Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie hier und erfahren Sie, warum mehr als 50 % der S&P-500-Unternehmen auf die Lösungen und Dienstleistungen von Notified vertrauen, um Nachfrage zu erzeugen und Kapital zu generieren.

Medienkontakt

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929-0

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57593f10-42b1-4840-8ef6-da94207076f1

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