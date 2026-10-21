In Anwesenheit Seiner Exzellenz Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams und Präsident Vietnams, sowie Seiner Majestät König Frederik X. von Dänemark unterzeichneten die FPT Corporation, Vietnams führendes Technologieunternehmen mit Niederlassungen in 31 Ländern und Gebieten, und das Niels-Bohr-Institut (NBI), der Universität Kopenhagen, einer der weltweit führenden Einrichtungen für Quantenforschung, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Quantenwissenschaft und -technologie.

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General Secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee and President To Lam, Danish King Frederik X and delegates at the Vietnam-Denmark Business Forum in Copenhagen on October 20. (Photo: VNA)

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Dänemark zu stärken, indem vietnamesische Forscher mit einem der weltweit führenden Zentren für Quantenforschung vernetzt werden. Zudem unterstützt sie Vietnams langfristiges Ziel, hochqualifizierte Fachkräfte im Bereich der Quantenforschung auszubilden, die internationale Forschungszusammenarbeit auszuweiten und die Anwendung von Quantentechnologien zu beschleunigen.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Organisationen Möglichkeiten zur Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte ausloten, den Austausch von Doktoranden, Forschern, Lehrkräften und technischen Experten fördern sowie wissenschaftliche Workshops, Veranstaltungen zum Wissensaustausch und weitere Kooperationsinitiativen im Bereich der Quantenwissenschaft und -technologie organisieren.

Das Institut wurde 1921 vom Nobelpreisträger und Physiker Niels Bohr gegründet und hat eine wegweisende Rolle bei der Gestaltung der modernen Quantenphysik gespielt. Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts war es die Heimat zahlreicher wegweisender Wissenschaftler, von denen einige später den Nobelpreis erhielten. Auch heute noch steht das Institut an der Spitze der Quantenforschung und -innovation. Eine seiner Vorzeigeinitiativen ist das nationale Quantencomputing-Programm Dänemarks, das mit einer Förderung in Höhe von 1,5 Milliarden DKK durch die Novo Nordisk Foundation unterstützt wird und das Ziel verfolgt, bis zum Jahr 2034 einen universellen, fehlertoleranten Quantencomputer zu entwickeln. Das Institut wurde zudem von der European Physical Society als historische Stätte von internationaler Bedeutung für die Entwicklung der Physik anerkannt.

Herr Ph?m Minh Tu?n, Executive Vice President der FPT Corporation und Chief Executive Officer von FPT Software, erklärte:

"Mit hochqualifizierten Fachkräften im Technologiebereich und wachsenden Kompetenzen in den Bereichen KI und Hochleistungsrechnen ist Vietnam gut aufgestellt, um Fachwissen im Bereich des Quantencomputings aufzubauen, und bereit, eine aktive Rolle bei der Entwicklung des globalen Quantenökosystems sowie bei der Gestaltung der nächsten Dimension von Innovation und Wirtschaftswachstum zu übernehmen. Unsere Zusammenarbeit mit dem Niels-Bohr-Institut stellt einen wichtigen Schritt zur Förderung dieser Kompetenzen dar und verbindet lokale Talente mit wissenschaftlicher Expertise von Weltklasse. Durch gemeinsame Forschung, Talentförderung und Wissensaustausch wollen wir die nächste Generation von Forschern heranbilden, Vietnams Kompetenzen im Bereich der Quanteninformatik stärken und neue Möglichkeiten eröffnen, um strategische Technologien gemeinsam voranzubringen."

Professor Joachim Mathiesen, Direktor des Niels-Bohr-Instituts an der Universität Kopenhagen, erklärte:

"Diese Absichtserklärung markiert einen vielversprechenden Start für unsere Zusammenarbeit mit FPT. Wir freuen uns darauf, unsere Forscher zusammenzubringen, Talente zu fördern und zu untersuchen, wie wir zum Wachstum des vietnamesischen Quanten-Ökosystems beitragen können."

Der Austausch der Absichtserklärungen war Teil eines umfassenderen Programms im Rahmen des Staatsbesuchs, das darauf abzielte, Investitionen, Innovation und technologische Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Dänemark zu fördern. Im Rahmen des Besuchs fanden zudem ein CEO-Rundtischgespräch und das Vietnam-Dänemark-Wirtschaftsforum statt, bei denen Regierungsvertreter, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Forschungseinrichtungen beider Länder zusammenkamen.

FPT hat Partnerschaften mit mehreren führenden dänischen Unternehmen geschlossen, darunter DSV, ISS, Novo Nordisk und Carlsberg, um Initiativen zur digitalen Transformation und zur intelligenten Fertigung zu unterstützen. Seit der Eröffnung seiner dänischen Niederlassung in Kongens Lyngby im Jahr 2022 hat FPT seine Präsenz in der nordischen Region kontinuierlich ausgebaut und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen verstärkt.

Da die Quantentechnologie weltweit zunehmend zu einem strategischen Bereich wird, stellt die Zusammenarbeit zwischen FPT und dem Niels-Bohr-Institut einen weiteren wichtigen Schritt zum Aufbau eines global vernetzten Innovationsökosystems dar. Durch die Kombination der wissenschaftlichen Spitzenkompetenz Dänemarks mit den wachsenden technologischen Fähigkeiten und dem Talentpool Vietnams soll die Partnerschaft die gemeinsame Forschung beschleunigen, die nächste Generation von Quantenwissenschaftlern und -ingenieuren fördern und zur Entwicklung strategischer Technologien beitragen, die sowohl für Vietnam als auch für Dänemark langfristigen Mehrwert schaffen.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, dessen Geschäftstätigkeit sich auf mehr als 30 Länder und Gebiete erstreckt. Seit mehr als drei Jahrzehnten liefert FPT kontinuierlich wirkungsvolle Lösungen für Millionen von Menschen und Zehntausende von Organisationen weltweit. Mit einem starken Fokus auf die Beherrschung strategischer Technologien treibt FPT weiterhin branchenübergreifende Innovationen voran. Als "AI-first"-Unternehmen hat sich FPT zum Ziel gesetzt, die Position Vietnams auf der globalen Technologielandkarte zu stärken und erstklassige KI-gestützte Lösungen für globale Unternehmen bereitzustellen. FPT verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtumsatz von 2,66 Milliarden US-Dollar und beschäftigte in seinen Kerngeschäftsbereichen über 44.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter https://fpt.com.vn/en.

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