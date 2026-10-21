FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1220 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der Nacht bei 1,1235 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1215 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf wird nicht mit stärkeren Impulsen beim Handel mit dem Euro gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Wenig verändert hielt sich auch der Kurs des britischen Pfund im Handel mit dem Dollar, obwohl die Inflation in Großbritannien überraschend stark gestiegen ist. Im September legten die Inflationsrate auf 3,5 Prozent zu von zuvor 3,1 Prozent. Am Markt war nur eine Teuerung von 3,4 Prozent erwartet worden./jkr/jha