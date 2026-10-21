Stuttgart (ots) -- DYMATRIX und CINTELLIC vereinen ihre Expertise, um strategische CX-Ziele in eine automatisierte 1:1-Kundenkommunikation zu übersetzen.- Der gemeinsame Fokus liegt auf der messbaren Steigerung des Mehrwerts datengetriebener Marketing-Kampagnen.- Gemeinsam schließen die Partner die häufige Lücke zwischen strategischer Planung im Fachbereich und technologischer Umsetzung in der IT.DYMATRIX (https://www.dymatrix.de/de), Anbieter einer KI- und datengetriebenen Customer Experience Platform (CXP), erweitert sein Partnerökosystem um die Unternehmensberatung CINTELLIC. Damit gewinnt DYMATRIX einen erfahrenen Partner mit fundierter Expertise für CRM, Marketing Automation und Customer Experience im DACH-Raum hinzu. Mit der Partnerschaft adressieren beide Unternehmen den wachsenden Bedarf an durchgängiger Begleitung bei der Transformation zu einer kundenzentrierten Organisation.Expertise für komplexe CX-Projekte bündelnDie Einführung einer Customer Experience Platform erfordert neben der passenden Technologie auch eine fundierte strategische Begleitung. DYMATRIX verbindet hierfür bereits heute seine Customer Experience Platform mit umfassender fachlicher und technologischer Expertise. CINTELLIC ergänzt die Partnerschaft mit fundierter CRM- und Marketing-Automation-Kompetenz sowie umfassender Projekterfahrung im gehobenen Mittelstand, insbesondere in den Branchen Energie, Banken und Versicherungen. Gemeinsam können beide Unternehmen ihre Kompetenzen je nach Anforderung des Kunden gezielt bündeln. Dabei liefert DYMATRIX das technologische Fundament und CINTELLIC bringt die strategische Beratungskompetenz ein, um gemeinsam mit Kunden relevante Anwendungsfälle zu definieren und die Marketing-Organisation optimal aufzustellen.Den ROI von Customer Experience messbar machenEine zentrale Herausforderung vieler Customer-Experience-Projekte liegt darin, strategische Anforderungen des Fachbereichs effizient in die technologische Umsetzung zu überführen. Durch die Zusammenarbeit von DYMATRIX und CINTELLIC greifen Konzeption und operative Ausspielung ab sofort nahtlos ineinander. Während CINTELLIC die Strategie mit dem Kunden definiert, sorgt die KI-gestützte Entscheidungslogik der DYMATRIX Customer Experience Platform dafür, dass diese Vorgaben in Echtzeit und vollautomatisiert über alle Kanäle hinweg ausgespielt werden."Mit unserer KI- und datengetriebenen Customer Experience Platform schaffen wir die technologische Grundlage dafür, Daten, Entscheidungen und Kundeninteraktionen intelligent miteinander zu verbinden", erklärt Thomas Dold, Geschäftsführer von DYMATRIX. "Mit CINTELLIC gewinnen wir einen Partner, der unsere Überzeugung teilt, dass eine erfolgreiche Customer Experience das Zusammenspiel aus technologischer Leistungsfähigkeit und fundiertem Kundenverständnis erfordert. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Partnerschaft die Voraussetzungen schaffen, um das Potenzial intelligenter, datengetriebener Kundenkommunikation für noch mehr Unternehmen nutzbar zu machen.""Technologie allein schafft noch keine Kundenzentrierung. Entscheidend ist, was Unternehmen daraus machen. Mit DYMATRIX und CINTELLIC verbinden wir Technologie, Daten und CRM-Expertise zu messbarem Business Impact.", so Dr. Jörg Reinnarth, Geschäftsführer bei CINTELLIC.Pressekontakt:Tonka Communications | Andreas Oertel | andreas.oertel@tonka-pr.com | +49 30 40366 8115DYMATRIX | Caroline Nguyen | c.nguyen@dymatrix.de | +49 711 22 00 788 47Original-Content von: DYMATRIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180620/6375095