München (ots) -- Tims Couple Marla kann die Finger nicht von Paco lassen- Eva und Jannik sorgen nach einer Nacht in der Private Suite für Spekulationen- "Love Island VIP" am 21. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Für Tim wird es ernst: Marla flirtet immer offensiver mit seinem Kumpel Paco - und Tim will nicht länger tatenlos zusehen. Er stellt beide zur Rede, doch schon am nächsten Tag wird die Anziehungskraft zwischen Marla und Paco erneut sichtbar. Währenddessen verbringen Eva und Jannik eine intensive Nacht in der Private Suite, zwischen Giuliano und Celina knistert es und Greta bekommt Gegenwind von den anderen Islanderinnen. "Love Island VIP" am 21. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Marla spielt mit dem Feuer: Ihr Flirt mit Paco wird immer offensichtlicher - und auch ihm fällt es zunehmend schwer, sich zurückzuhalten. Tim will das nicht länger mit ansehen und stellt Marla zur Rede. Die Aussprache wird emotional, doch ob sie danach tatsächlich auf Abstand zu Paco geht, bleibt offen. Auch seinen Kumpel nimmt Tim zur Seite. Der sieht die Initiative allerdings klar bei Marla und verteidigt sich: "Ich schwöre, sie fängt an!".Schon am nächsten Tag folgt die Bewährungsprobe. Bei einem Spiel sollen sich die Couples näherkommen - während Single Tim vom Balkon aus zuschauen muss. Kann Marla jetzt wirklich die Finger von Paco lassen - oder lässt sie sich erneut auf den Flirt mit ihm ein?Auch bei Eva und Jannik wird es intensiver. Die beiden verbringen gemeinsam die Nacht in der Private Suite - und unter der Decke scheint es heiß herzugehen. Nach ihrer Rückkehr wird unter den anderen Islandern entsprechend gemutmaßt: Sind sich Eva und Jannik in der Nacht noch nähergekommen?Derweil entwickelt sich zwischen Giuliano und Celina ein neuer Flirt. Beide fühlen sich sichtlich wohl miteinander. Giuliano zieht ein positives Zwischenfazit: "Vielleicht tut es auch mal gut, jemand normaleres kennenzulernen, der nicht toxisch ist." Auch Celina genießt die gemeinsame Zeit mit ihm."Love Island VIP" am 21. Oktober um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und weitere Informationen finden Sie hier: Love Island VIP - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Flove-island-vip&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7Cbbbb0368ce904de24e3e08df2938ed79%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639274996661371591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3kIxqYLNEYTb3UhRjh2vgUqpIc4fSKQEgiMp7DeN80Q%3D&reserved=0).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6375092