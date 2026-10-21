München (ots) -Steuern sparen und für den Ruhestand vorsorgen / Neue Basisrente Hallo Zukunft und Blue Invest als Antwort auf die Reformpläne der Bundesregierung für SelbstständigeDie Bundesregierung hat eine Altersvorsorgepflicht für neue Selbstständige angekündigt. Die Bayerische handelt bereits jetzt: Ab Oktober führt sie Hallo Zukunft als neue Basisrente ein und entwickelt Blue Invest weiter. Selbstständige und Freiberufler können damit Steuervorteile nutzen, Vermögen fürs Alter aufbauen und ihre Arbeitskraft steuerlich gefördert absichern.Die Basisrente, auch Rürup-Rente genannt, ist eine steuerlich geförderte private Altersvorsorge. Ihre Beiträge können innerhalb der gesetzlichen Höchstbeträge steuerlich geltend gemacht werden. Wird eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung nach den steuerlichen Vorgaben eingeschlossen, können auch deren Beiträge Teil der begünstigten Vorsorge sein."Gerade Menschen mit hoher Steuerbelastung können ihre Steuerersparnis gezielt für den eigenen Vermögensaufbau nutzen und auf Wunsch ihre Arbeitskraft steuerlich gefördert absichern", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. Er betont: "Welche Gestaltung zur persönlichen Situation passt, lässt sich nicht mit drei Klicks beantworten. Dafür braucht es gute Beratung."Bei Blue Invest sinkt die Mindestquote der Pangaea-Life-Sachwertfonds auf 30 Prozent. Bis zu 70 Prozent können in weitere Fonds investiert werden, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und nach Art. 8 oder Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft sind. Hallo Zukunft bietet fünf gemanagte Portfolios oder eine freie Fondsanlage. Fondswechsel und Rebalancing sorgen für zusätzliche Flexibilität."Sachwerte wie erneuerbare Energien oder Wohnimmobilien können gerade in geopolitisch unruhigen Zeiten ein sinnvoller Baustein zur Diversifizierung sein", sagt Uwe Mahrt, CEO von Pangaea Life. "Mit der neuen Blue Invest Basisrente verbinden wir diesen Ansatz mit deutlich mehr Freiheit bei der Fondsauswahl."Kunden können Teile ihres Fondsguthabens in das Sicherungsvermögen übertragen und wieder in Fonds investieren. Ein Ablaufmanagement kann das Kapital vor Rentenbeginn defensiver ausrichten. Der Rentenstart ist zwischen 62 und 88 Jahren möglich.Auch schwankende Einkommen werden berücksichtigt: Zuzahlungen und Beitragserhöhungen sind möglich, Beiträge können reduziert oder pausiert werden. Bei vereinbarter Beitragsdynamik übernimmt die Bayerische im BU-Leistungsfall künftige planmäßige Beitragserhöhungen der Altersvorsorge.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG sowie der BBV Holding AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen knapp 1 Milliarde Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 4,1 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen, den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Unternehmensrating 2026 der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") erteilt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Auch die BL die Bayerische Lebensversicherung AG erzielte im Unternehmensrating erneut ein A+. Die BA die Bayerische Allgemeine AG wird im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe 2026 mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/6375107