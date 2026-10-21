Google veröffentlicht ein großes Update für Android Auto, mit dem auch Geminis Personal Intelligence unterwegs verfügbar ist. Allerdings gibt es für deutsche Autofahrer:innen, die sich schon auf die KI-Features gefreut haben, vorerst einen Dämpfer. Viele Autofahrer:innen, die Android Auto für ihre Reisen nutzen, dürfen sich über zahlreiche Neuerungen freuen. Nicht nur, dass sich schon Android Auto 18 als großer Versionssprung am Horizont abzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n