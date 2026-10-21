Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



21.10.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2XXX Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Sep./Okt. 26) Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Manuel Hölzle

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +99,6 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +74,5 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).



Insider-Aktie im Fokus: ZEAL Network SE (ISIN: DE000ZEAL241); Kurs: 39,40 € (20.10.2026; XETRA);

Wachstum, Diversifikation und Insiderkäufe nach Kursrückgang



Die ZEAL Network SE ist der führende private Online-Lotterievermittler in Deutschland. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 vermittelt der Konzern insbesondere die Teilnahme an staatlichen Lotterien wie LOTTO 6aus49 und Eurojackpot. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich dabei grundsätzlich vom klassischen Lotteriebetreiber: Die Spieleinsätze werden an die jeweiligen Lotteriegesellschaften weitergeleitet, während ZEAL für die Vermittlung Provisionen vereinnahmt. Das eigentliche Jackpot-Risiko liegt damit nicht bei ZEAL. Ergänzend baut der Konzern sein Angebot gezielt um eigene Produktkategorien aus. Dazu zählen die Soziallotterien freiheit+, Traumhausverlosung und seit April 2026 die Traumautoverlosung sowie das Geschäft mit virtuellen Automatenspielen. Mit B2B-Angeboten und Beteiligungen über ZEAL Ventures wird das Geschäftsmodell zusätzlich verbreitert.



Die Marktposition im deutschen Online-Lotteriegeschäft ist stark. Nach Unternehmensangaben lag der gemeinsame Marktanteil von LOTTO24 und Tipp24 2025 bei rund 43,9 %. Gleichzeitig ist die Digitalisierung des deutschen Lotteriemarktes noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ländern. Der Online-Anteil der Spieleinsätze erhöhte sich 2025 zwar von 29,0 % auf rund 31,2 %, ein erheblicher Teil der Lotterien wird jedoch weiterhin stationär gespielt. Für ZEAL eröffnet die weitere Verlagerung von Offline- zu Online-Angeboten damit strukturelles Wachstumspotenzial.



Bereits im Geschäftsjahr 2025 konnte ZEAL dieses Wachstumspotenzial trotz eines gegenüber 2024 schwächeren Jackpot-Umfelds nutzen. Die Konzernumsätze stiegen um 16 % auf 218,5 Mio. € (VJ: 188,2 Mio. €), während das EBITDA um 11 % auf 68,8 Mio. € (VJ: 61,9 Mio. €) zunahm. Wesentliche Wachstumstreiber waren die Ausweitung der Kundenbasis sowie eine Verbesserung der Lotterie-Bruttomarge von 15,6 % auf 17,7 %. Die durchschnittliche Zahl der monatlich aktiven Lotteriekunden erhöhte sich um 8 % auf rund 1,56 Mio. Besonders wichtig für die strategische Entwicklung war zudem die Etablierung eigener Produkte: Allein die Traumhausverlosung erreichte 2025 ein Transaktionsvolumen von 38,9 Mio. €.



Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich die positive Entwicklung fort. ZEAL erzielte mit 121,8 Mio. € (VJ: 101,5 Mio. €) den höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte, was einem Wachstum von 20 % entspricht. Das EBITDA erhöhte sich um 10 % auf 38,9 Mio. € (VJ: 35,4 Mio. €), das Periodenergebnis um 12 % auf 21,84 Mio. €. Das Kerngeschäft Lotterien blieb mit Umsatzerlösen von 110,57 Mio. € der wesentliche Ergebnisträger. Die monatlich aktive Kundenbasis wuchs um 9 % auf 1,65 Mio., die Bruttomarge verbesserte sich von 17,3 % auf 18,2 %. Gleichzeitig gewann ZEAL im ersten Halbjahr 659.000 Neukunden und damit 32 % mehr als im Vorjahr.



Dass das EBITDA mit 10 % weniger stark zunahm als der Umsatz, ist dabei insbesondere auf gezielte Wachstumsinvestitionen zurückzuführen. Die Marketingaufwendungen erhöhten sich um 37 % auf 39,8 Mio. €, während gleichzeitig in Personal und neue Geschäftsfelder investiert wurde. Entsprechend ging die EBITDA-Marge von 34,8 % auf 31,9 % zurück. Im Conference Call unterstrich das Management jedoch, dass die zusätzlichen Ausgaben bewusst zur Ausweitung der Kundenbasis und zur Diversifikation erfolgen. Die Social-Lottery-Produkte befinden sich weiterhin in einer Investitions- und Skalierungsphase, mittelfristig erwartet ZEAL hier weiterhin deutlich zweistellige Wachstumsraten.



Einen wichtigen strategischen Schritt hat ZEAL im Juli 2026 mit der vollständigen Übernahme der britischen SevenCanyon Limited vollzogen. Für die bislang noch nicht gehaltenen 96,5 % zahlte ZEAL rund 33,8 Mio. GBP zuzüglich eines möglichen Earn-outs von bis zu 4,8 Mio. GBP. SevenCanyon betreibt mehrere digitale britische Gewinnspielplattformen, auf denen unter anderem Fahrzeuge, Häuser und Lifestyle-Produkte verlost werden, und erzielte zuletzt ein EBITDA von mehr als 10 Mio. GBP. Die Transaktion eröffnet ZEAL damit unmittelbar einen zweiten geografischen Kernmarkt und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit vom deutschen Jackpot-Zyklus. Das Management sieht zusätzliche Potenziale durch die Übertragung der eigenen Kompetenzen in Kundenakquisition, CRM, Datenanalyse und Plattformbetrieb. Im Conference Call wurde zudem betont, dass mit SevenCanyon kein Aufbau eines neuen Geschäfts erforderlich ist, sondern ein bereits profitables und Cashflow-generierendes Unternehmen übernommen wurde.



Für 2026 erwartet das ZEAL-Management ein EBITDA in Höhe von 70 bis 75 Mio. €. Diese Prognose berücksichtigt bereits den positiven Ergebnisbeitrag von SevenCanyon sowie einmalige M&A-Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die bisherige Umsatzprognose von 250 bis 260 Mio. € enthält den zusätzlichen Umsatzbeitrag von SevenCanyon noch nicht, da dessen IFRS-Darstellung zum Zeitpunkt der Halbjahresberichterstattung noch finalisiert wurde. Mittelfristig hält das Management an einem Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich und einer EBITDA-Marge von rund 30 % fest.



Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund die Entwicklung der ZEAL-Aktie. Nach einem Hoch von rund 51,60 € Anfang Mai 2026 geriet der Kurs trotz der positiven operativen Entwicklung unter Druck. Eine eindeutig negative operative Nachricht lässt sich für diese Kursentwicklung nicht identifizieren, vielmehr steht der Kursrückgang einer weiterhin zweistelligen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie den unveränderten mittelfristigen Wachstumszielen gegenüber. Gerade in diese Kursschwäche hinein erfolgten Ende September zwei auffällige Insiderkäufe. CEO Dr. Stefan Tweraser erwarb am 24. September insgesamt 1.210 ZEAL-Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 42,14 € und investierte damit rund 51.000 €. Zeal Network CFO Andrea Behrendt folgte einen Tag später mit dem Kauf von 850 Aktien zu durchschnittlich 42,80 € und einem Gesamtvolumen von rund 36.400 €.



Vor dem Hintergrund der vorausgegangenen Kurskorrektur, des gleichzeitig fortgesetzten operativen Wachstums und der strategischen Erweiterung durch SevenCanyon stellen diese Insiderkäufe aus unserer Sicht ein besonders interessantes Signal dar.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261021_Insiderupdate_September_Oktober



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GBC AG

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0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 21.10.2026 (09:15 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 21.10.2026 (10:00 Uhr)



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